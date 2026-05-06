Một người Palestine đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong cuộc không kích của Israel tại thành phố Gaza ở phía Bắc dải đất, trong khi 1 người thiệt mạng, cùng với nhiều người bị thương do pháo kích của xe tăng Israel gần khu vực trung tâm của vùng lãnh thổ này.

Israel cũng tấn công một đồn cảnh sát ở phía Bắc Gaza, khiến một thiếu niên 15 tuổi thiệt mạng và một số cảnh sát cũng bị thương. Thời gian gần đây, Israel đã tăng cường các cuộc tấn công vào lực lượng cảnh sát do Hamas điều hành ở Gaza.

Ít nhất 3 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza (Ảnh minh họa: Reuters).

Bạo lực ở Gaza vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn tháng 10/2025, với việc Israel tiến hành các cuộc tấn công gần như hàng ngày nhằm vào người Palestine. Israel hiện kiểm soát hơn một nửa diện tích Gaza, nơi cư dân buộc phải di dời và nhà cửa bị phá hủy gần như hoàn toàn.

Truyền thông Israel mới đây dẫn lời một quan chức quân đội nước này cho biết, một vòng giao tranh nữa ở Gaza gần như là điều không thể tránh khỏi, nếu Hamas từ chối giải giáp.

Trong khi đó, Hamas kêu gọi Israel thực hiện đầy đủ và ngay lập tức các cam kết của giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận, bao gồm việc mở tất cả các cửa khẩu và cho phép viện trợ vào Gaza, những điều khoản mà Israel rõ ràng đã vi phạm, đồng thời khẳng định bất kỳ cuộc thảo luận nào về các thỏa thuận an ninh toàn diện, đều phải đảm bảo các quyền chính trị của người dân Palestine, cũng như nhắc lại yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn và tái thiết dải Gaza.