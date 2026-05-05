Hezbollah kêu gọi Lebanon tuyên bố Đại sứ Mỹ là người không được hoan nghênh

Thứ Ba, 06:13, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hezbollah hôm qua (4/5) đã kêu gọi chính quyền Lebanon tuyên bố Đại sứ Mỹ tại nước này là người không được hoan nghênh, sau khi vị đại sứ này cho rằng những người xúc phạm một lãnh đạo Cơ đốc giáo cấp cao tại Lebanon, nên rời khỏi đất nước.

 

Vụ tranh cãi xảy ra hôm 2/5, sau khi một kênh truyền hình của Lebanon đăng tải video chế giễu các lãnh đạo và thành viên Hezbollah. Những người ủng hộ Hezbollah đã lên án đoạn video là bôi nhọ lãnh đạo phong trào này, ông Naim Qassem, một giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite.

Một số người đã phản ứng bằng cách chia sẻ những hình ảnh xúc phạm Thượng phụ Giáo hội Maronite, ông Beshara Rai, người đứng đầu giáo phái Cơ đốc giáo có ảnh hưởng nhất ở Lebanon.

hezbollah keu goi lebanon tuyen bo Dai su my la nguoi khong duoc hoan nghenh hinh anh 1
Thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Lebanon Sheikh Naim Qassem

Đại sứ Mỹ tại Lebanon, ông Michel Issa đã có cuộc gặp với Thượng phụ Giáo hội Maronite vào hôm qua, tuyên bố cuộc gặp nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với vị Thượng phụ này, đồng thời cho rằng “Lebanon không phù hợp với những người đã làm điều này, vì vậy hãy để họ tìm một quốc gia khác để sinh sống”.

Hezbollah đã đưa ra một tuyên bố từ nghị sĩ Ali Ammar, lên án sự can thiệp trắng trợn của Đại sứ Mỹ vào công việc nội bộ của Lebanon, cũng như lời kêu gọi trục xuất người Lebanon khỏi đất nước của họ, khẳng định biện pháp đơn giản nhất có thể thực hiện, đó là tuyên bố Đại sứ Mỹ là người không được hoan nghênh.

Trong khi đó, các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn tại miền Nam Lebanon. Trong đó cuộc giao tranh giữa hai bên diễn ra hôm qua, tại thị trấn Deir Seryan nằm bên trong “Đường ranh giới màu vàng” do Israel tuyên bố, đã khiến 2 binh sĩ Israel bị thương.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tin liên quan

