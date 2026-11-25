Trong một tuyên bố chính thức do đảng Likud công bố, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định Iran đang trong tiến trình phát triển vũ khí học, nhưng chưa đạt đến khẳ năng có thể tấn công Israel. Cùng với cáo buộc, ông Katz nhấn mạnh Israel phải ngăn chặn và không cho phép tiến trình này tiếp diễn. Tuy nhiên, biện pháp ngăn chặn cụ thể, không được đề cập.

Mô hình tượng trưng tên lửa Iran ở Tehran hồi tháng 6/2026 (Ảnh: Reuters)

Đây không phải lần đầu tiên Israel cáo buộc Iran phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trước đó, viện cùng lý do ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân, Israel đã cùng Mỹ 2 lần phát động chiến tranh chống Iran, vào tháng 6/2025 và cuối tháng 2/2026. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, cả Tel Aviv và Washington, đều chưa đưa ra được bằng chứng thuyết phục chứng minh cho cáo buộc.

Về phần mình, giới chức Iran nhiều lần khẳng định Tehran hoàn toàn không có ý định phát triển hay sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, bất kể đó là vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học hay vũ khí hóa học.