Israel tiếp tục phá hủy các cây cầu bắc qua sông Litani ở Lebanon

Thứ Bảy, 06:11, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Israel đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Litani ở Lebanon vào hôm qua (3/4). Trong khi thương vong tiếp tục xảy ra cho binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon.

Theo truyền thông nhà nước Lebanon, cuộc tấn công của Israel đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Litani ở miền Đông Lebanon. Một cây cầu gần đó cũng bị trúng hỏa lực của Israel, nhưng không có báo cáo về thiệt hại cụ thể.

Israel cũng tiến hành không kích tại khu vực Sohmor, gần nơi một cây cầu vừa bị phá hủy, khiến 2 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Truyền thông Lebanon cho biết, những người này bị tấn công khi đang rời khỏi nhà thờ Hồi giáo của thị trấn sau giờ cầu nguyện ngày thứ Sáu.

israel tiep tuc pha huy cac cay cau bac qua song litani o lebanon hinh anh 1
Ảnh minh họa: Indian Defence Times

Trước đó, Israel đã tấn công năm cây cầu khác bắc qua sông Litani ở miền Nam Lebanon, nối các tuyến đường chính băng qua con sông. Israel nhiều lần tuyên bố sẽ phá hủy các cây cầu và điểm qua sông Litani, để ngăn chặn Hezbollah đưa lực lượng và phương tiện vào khu vực biên giới Israel - Lebanon.

Israel cũng tiếp tục phá hủy những gì còn sót lại của các ngôi nhà ở một số thị trấn biên giới miền Nam Lebanon, vốn đã bị tàn phá nặng nề trong cuộc xung đột trước đó giữa Israel và Hezbollah kết thúc vào năm 2024.

Cũng trong hôm qua, Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) cho biết, một vụ nổ tại một trong những vị trí của họ ở miền Nam Lebanon, khiến 3 binh sĩ bị thương. Đây là vụ việc tương tự thứ 3 xảy ra trong vòng chưa đầy 1 tuần. Hai vụ tấn công riêng biệt trước đó đã khiến 3 binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc thiệt mạng.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Iran tăng cường tập kích miền Bắc Israel
Iran tăng cường tập kích miền Bắc Israel

VOV.VN - Truyền thông Israel tối 3/4 cho biết, trong ngày 3/4, Iran đã phát động 7 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel.

Iran tăng cường tập kích miền Bắc Israel

Iran tăng cường tập kích miền Bắc Israel

VOV.VN - Truyền thông Israel tối 3/4 cho biết, trong ngày 3/4, Iran đã phát động 7 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel.

Israel tấn công hơn 3.500 mục tiêu ở Lebanon
Israel tấn công hơn 3.500 mục tiêu ở Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel hôm nay (3/4) cho biết đã tấn công hơn 3.500 mục tiêu trên khắp Lebanon, trong một tháng kể từ khi cuộc xung đột với Hezbollah bùng phát.

Israel tấn công hơn 3.500 mục tiêu ở Lebanon

Israel tấn công hơn 3.500 mục tiêu ở Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel hôm nay (3/4) cho biết đã tấn công hơn 3.500 mục tiêu trên khắp Lebanon, trong một tháng kể từ khi cuộc xung đột với Hezbollah bùng phát.

Toàn cảnh quốc tế sáng 3/4: Iran cảnh báo tấn công mạnh mẽ nhằm vào Mỹ và Israel
Toàn cảnh quốc tế sáng 3/4: Iran cảnh báo tấn công mạnh mẽ nhằm vào Mỹ và Israel

VOV.VN - Quân đội Iran tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào Mỹ và Israel sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa ném bom, đưa Tehran trở lại "thời kỳ đồ đá" trong những tuần tới.

Toàn cảnh quốc tế sáng 3/4: Iran cảnh báo tấn công mạnh mẽ nhằm vào Mỹ và Israel

Toàn cảnh quốc tế sáng 3/4: Iran cảnh báo tấn công mạnh mẽ nhằm vào Mỹ và Israel

VOV.VN - Quân đội Iran tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào Mỹ và Israel sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa ném bom, đưa Tehran trở lại "thời kỳ đồ đá" trong những tuần tới.

Lực lượng Houthi phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel
Lực lượng Houthi phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel

VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 2/4 tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào các “mục tiêu trọng yếu” tại khu vực Jaffa của Israel.

Lực lượng Houthi phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel

Lực lượng Houthi phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel

VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 2/4 tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào các “mục tiêu trọng yếu” tại khu vực Jaffa của Israel.

