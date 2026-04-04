Israel tiếp tục phá hủy các cây cầu bắc qua sông Litani ở Lebanon

Theo truyền thông nhà nước Lebanon, cuộc tấn công của Israel đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Litani ở miền Đông Lebanon. Một cây cầu gần đó cũng bị trúng hỏa lực của Israel, nhưng không có báo cáo về thiệt hại cụ thể.

Israel cũng tiến hành không kích tại khu vực Sohmor, gần nơi một cây cầu vừa bị phá hủy, khiến 2 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Truyền thông Lebanon cho biết, những người này bị tấn công khi đang rời khỏi nhà thờ Hồi giáo của thị trấn sau giờ cầu nguyện ngày thứ Sáu.

Trước đó, Israel đã tấn công năm cây cầu khác bắc qua sông Litani ở miền Nam Lebanon, nối các tuyến đường chính băng qua con sông. Israel nhiều lần tuyên bố sẽ phá hủy các cây cầu và điểm qua sông Litani, để ngăn chặn Hezbollah đưa lực lượng và phương tiện vào khu vực biên giới Israel - Lebanon.

Israel cũng tiếp tục phá hủy những gì còn sót lại của các ngôi nhà ở một số thị trấn biên giới miền Nam Lebanon, vốn đã bị tàn phá nặng nề trong cuộc xung đột trước đó giữa Israel và Hezbollah kết thúc vào năm 2024.

Cũng trong hôm qua, Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) cho biết, một vụ nổ tại một trong những vị trí của họ ở miền Nam Lebanon, khiến 3 binh sĩ bị thương. Đây là vụ việc tương tự thứ 3 xảy ra trong vòng chưa đầy 1 tuần. Hai vụ tấn công riêng biệt trước đó đã khiến 3 binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc thiệt mạng.