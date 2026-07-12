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Israel tiếp tục tấn công Gaza, đề xuất lập “vùng nhân đạo” tại Rafah

Chủ Nhật, 08:18, 12/07/2026
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VOV.VN - Israel tiếp tục không kích và pháo kích nhiều khu vực tại Gaza khiến nhiều người Palestine thương vong. Trong khi đó, Hội đồng Hòa bình đề xuất thiết lập “vùng nhân đạo” tại Rafah nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình.

Trong 24 giờ qua, nhiều người Palestine đã bị thương do trúng đạn, bị tấn công bằng máy bay không người lái và pháo kích tại Gaza. Trong một động thái nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho Gaza, Hội đồng Hòa bình đã đề xuất thiết lập “vùng nhân đạo” tại dải đất này.

Tại phía Bắc Gaza, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào bệnh viện Kamal Adwan ở Beit Lahia đã làm bị thương 3 nhân viên bảo vệ. Các cuộc tấn công khác bằng máy bay không người lái tại thành phố Gaza cũng khiến nhiều người Palestine bị thương.

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Một ngôi nhà ở Gaza bị phá hủy trong cuộc tấn công của Israel. Ảnh: Reuters

Truyền thông Palestine đưa tin về các vụ tấn công tại Khan Younis ở phía Nam Gaza và 5 vụ phá hủy công trình tại đây. Trong khi các nguồn tin y tế cho biết, 10 người Palestine đã bị thương do hỏa lực của quân đội Israel tại các khu vực Al-Bureij, Nuseirat và Al-Maghraqa ở trung tâm Gaza.

Các bệnh viện Palestine cũng tiếp nhận 7 thi thể, nâng tổng số thi thể được tìm thấy kể từ lệnh ngừng bắn tháng 10/2025 lên 799 thi thể. Các tổ chức nhân đạo ước tính, hàng nghìn thi thể vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Bất chấp lệnh ngừng bắn, Israel vẫn tiếp tục tấn công vào Gaza, khiến ít nhất 1.098 người Palestine thiệt mạng và 3.535 người khác bị thương. Trong khi tổng số người Palestine thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Gaza là 73.221 người, cùng với 173.643 người khác bị thương.

Trong một động thái mới nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hội đồng Hòa bình đã đề xuất thiết lập một khu vực thí điểm nhân đạo tại Rafah ở phía Nam Gaza. Theo đó, quân đội Israel rút khỏi khu vực được chỉ định và được thay thế bởi lực lượng an ninh Israel cùng với Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza (NCAG), một ủy ban kỹ trị của người Palestine, sẽ bắt đầu quản lý các vấn đề dân sự.

Giai đoạn 2 thỏa thuận ngừng bắn Gaza bị đình trệ khi Israel từ chối rút quân trước khi giải giáp Hamas. NCAG cũng bị Israel ngăn cản tiến vào Gaza, trong khi việc triển khai Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) gặp khó khăn khi thỏa thuận ngừng bắn không có những bước tiến triển.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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