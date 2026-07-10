Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon thúc đẩy quan hệ song phương

Theo Giám đốc Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ Burhanettin Duran, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Nawaf Salam tập trung vào việc thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam. Ảnh: Reuters

Chuyến thăm này cũng dự kiến ​​sẽ tái khẳng định sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon - một thông điệp quan trọng trong bối cảnh các chiến dịch quân sự của Israel đang diễn ra ở miền Nam Lebanon và những căng thẳng tại khu vực.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ luôn nhất quán bày tỏ sự ủng hộ đối với sự ổn định của Lebanon và kêu gọi thực hiện đầy đủ các thỏa thuận ngừng bắn, khẳng định sự cần thiết của viện trợ nhân đạo và nỗ lực tái thiết tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột ở Lebanon.

Chuyến thăm của Thủ tướng Lebanon diễn ra, khi nước này tiếp tục đối mặt với các cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng định vị là một nhân tố ngoại giao quan trọng tại khu vực.