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Cổ động viên Ai Cập tiếc nuối nhưng tự hào sau thất bại trước Argentina

Thứ Tư, 06:23, 08/07/2026
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VOV.VN - Ngay sau chiến thắng đầy kịch tính của Ai Cập trước Australia ở vòng 32 đội tối 3/7 (theo giờ địa phương), người hâm mộ Ai Cập đã nhanh chóng chuyển sự chú ý sang đối thủ tiếp theo là đương kim vô địch Argentina, với đội trưởng huyền thoại Lionel Messi, trước trận đấu vòng 16 đội diễn ra chiều tối qua (7/7).

Người dân trên khắp Ai Cập đã tập trung tại các điểm công cộng, nhà hàng, quán cà phê… khi sự háo hức dâng cao trước trận đấu lịch sử vòng 16 đội tại World Cup năm nay giữa đội tuyển Ai Cập và đội tuyển Argentina.

Cổ động viên Ai Cập ăn mừng bàn thắng thứ hai

Các cổ động viên Ai Cập đã vỡ òa trong hạnh phúc trước 2 bàn thắng đẹp mắt của đội nhà, dẫn trước nhà đương kim vô địch Argentina với tỷ số 2-0. Nhưng họ cũng đầy tiếc nuối khi mất lợi thế dẫn bàn và bị thua ở những phút cuối cùng của trận đấu.

co dong vien ai cap tiec nuoi nhung tu hao sau that bai truoc argentina hinh anh 1
Cổ động viên Ai Cập theo dõi trận đấu

 

co dong vien ai cap tiec nuoi nhung tu hao sau that bai truoc argentina hinh anh 2

Mặc dù đội nhà thất bại, cổ động viên Ai Cập vẫn đầy phấn khích trước một giải đấu xuất sắc, với những màn trình diễn kỷ luật và dũng cảm của các Pharaoh trước các đội bóng hàng đầu thế giới, đồng thời vững tin vào tiềm năng của một thế hệ cầu thủ mới.

Ngay sau trận đấu, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã cảm ơn "những người hùng của đội tuyển bóng đá quốc gia Ai Cập vì màn trình diễn đáng trân trọng và thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Ai Cập", bày tỏ tự hào về các cầu thủ và thành tích của đội tuyển, tin tưởng tương lai bóng đá Ai Cập sẽ còn tốt đẹp hơn nữa.

Đối với hàng triệu người hâm mộ Ai Cập, đây là một kỳ World Cup lịch sử đầy tự hào, khi đội tuyển quốc gia của họ đã đạt được những bước tiến kỷ lục trong gần một thế kỷ qua.

Bá Thi - Minh Ngô/VOV-Cairo
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