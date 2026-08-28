Israel tiếp tục tấn công Gaza; Hội đồng Hòa bình cảnh báo “không thể quay lại”

Theo các nhân viên y tế Gaza, một cuộc không kích của Israel tại thị trấn Qarara ở phía Nam Gaza đã khiến 1 người thiệt mạng, trong khi các cuộc không kích tại thành phố Gaza ở phía Bắc dải đất khiến 2 người khác thiệt mạng.

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về các cuộc tấn công.

Thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn vào tháng 10/2025 đã chấm dứt các cuộc giao tranh lớn tại vùng lãnh thổ bị tàn phá, nhưng đã không chấm dứt được các cuộc tấn công của quân đội Israel, mà theo tuyên bố của Israel là nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Gaza.

Israel tiếp tục tấn công Gaza. (Ảnh minh họa: Reuters)

Hamas nhiều lần cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và phá hoại những nỗ lực thực hiện kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó bao gồm việc Israel rút quân và Hamas giải giáp vũ khí.

Theo các quan chức y tế Gaza, hơn 1.300 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Trong khi đó, Đặc phái viên Hội đồng Hòa bình (BoP), ông Nickolay Mladenov hôm 26/8 cảnh báo, việc nối lại giao tranh ở Gaza sẽ đồng nghĩa với việc “không còn lộ trình để quay trở lại, sẽ không có chính quyền nào để triển khai và sẽ không còn gì trên mặt đất để tái thiết”, đồng thời kết luận “đây sẽ là một điểm không thể quay lại đối với tất cả mọi người”.