Israel tiếp tục tấn công Lebanon
VOV.VN - Tình trạng leo thang diễn ra bất chấp thỏa thuận khung đạt được hồi tháng 6 giữa Israel và Lebanon, với sự trung gian của Mỹ. Lebanon tiếp tục hứng chịu các cuộc không kích, pháo kích phá hủy diện rộng các công trình dân sự do Israel gây ra tại các làng mạc và thị trấn ở miền Nam.
Theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), Israel hôm qua (2/9) đã tiến hành các cuộc tấn công tại tỉnh Nabatieh, khiến 1 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Các cuộc không kích của Israel cũng phá hủy nhiều nhà cửa tại khu vực Nabatieh Al-Fawqa.
Trong những ngày qua, Israel cũng liên tục nã pháo dữ dội vào sườn núi Ali Al-Taher gần khu vực Nabatieh Al-Fawqa.
Theo các nguồn tin an ninh Lebanon, Hezbollah được cho là đã xây dựng một trung tâm chỉ huy ngầm và kho vũ khí bên trong dãy núi Ali Al-Taher, nơi có tầm nhìn bao quát khu vực Đông Nam Lebanon.
Hezbollah tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào vào Ali Al-Taher sẽ đồng nghĩa với việc quay trở lại chiến tranh toàn diện và có thể dẫn đến việc tên lửa rơi xuống các khu dân cư ở phía Bắc Israel.
Một thỏa thuận khung 3 bên giữa Lebanon, Israel và Mỹ đạt được vào giữa tháng 6, đã chấm dứt các cuộc giao tranh lớn giữa Israel và Hezbollah. Lebanon và Israel đã tiến hành 7 vòng đàm phán để triển khai thỏa thuận, vòng đàm phán thứ 8 dự kiến diễn ra trong tháng này.