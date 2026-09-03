Israel tiếp tục tấn công Lebanon

Theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), Israel hôm qua (2/9) đã tiến hành các cuộc tấn công tại tỉnh Nabatieh, khiến 1 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Các cuộc không kích của Israel cũng phá hủy nhiều nhà cửa tại khu vực Nabatieh Al-Fawqa.

Trong những ngày qua, Israel cũng liên tục nã pháo dữ dội vào sườn núi Ali Al-Taher gần khu vực Nabatieh Al-Fawqa.

Israel tiếp tục không kích vào Lebanon. (Ảnh: Reuters).

Theo các nguồn tin an ninh Lebanon, Hezbollah được cho là đã xây dựng một trung tâm chỉ huy ngầm và kho vũ khí bên trong dãy núi Ali Al-Taher, nơi có tầm nhìn bao quát khu vực Đông Nam Lebanon.

Hezbollah tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào vào Ali Al-Taher sẽ đồng nghĩa với việc quay trở lại chiến tranh toàn diện và có thể dẫn đến việc tên lửa rơi xuống các khu dân cư ở phía Bắc Israel.

Một thỏa thuận khung 3 bên giữa Lebanon, Israel và Mỹ đạt được vào giữa tháng 6, đã chấm dứt các cuộc giao tranh lớn giữa Israel và Hezbollah. Lebanon và Israel đã tiến hành 7 vòng đàm phán để triển khai thỏa thuận, vòng đàm phán thứ 8 dự kiến diễn ra trong tháng này.