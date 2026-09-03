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Mỗi ngày có hơn 7 trẻ em Lebanon thương vong do các cuộc tấn công của Israel

Thứ Năm, 06:04, 03/09/2026
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VOV.VN - Tròn 6 tháng ngày xung đột tái phát trở lại giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Quốc tế cho biết, trong nửa năm qua, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đã khiến gần 1.300 trẻ em thương vong.

Theo nguồn tin, với gần 1.300 trẻ em bị chết hoặc bị thương trong 6 tháng, trung bình mỗi ngày có hơn 7 trẻ em tại Lebanon bị thương vong bởi hoạt động tấn công của quân đội Israel.

moi ngay co hon 7 tre em lebanon thuong vong do cac cuoc tan cong cua israel hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Quỹ Bảo trợ Trẻ em Quốc tế cũng khẳng định trẻ em là đối tượng chiếm tỷ lệ lớn nhất, khoảng 40%, trong tổng số hơn 1 triệu người Lebanon phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, kể từ khi Israel mở lại chiến dịch tấn công vào quốc gia láng giềng đầu tháng 3/2026.   

Trước đó, Bộ Y tế Lebanon cho biết hoạt động tấn công của Israel vào Lebanon từ ngày 2/3, khiến tổng cộng gần 4.350 người chết, trong đó có 257 trẻ em, cùng khoảng 12.300 người bị thương, trong đó có 1.039 trẻ em.

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về các số liệu này.

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Bá Thi/VOV-Cairo
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