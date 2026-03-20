  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Israel tuyên bố tạm dừng tấn công “huyết mạch năng lượng” của Iran

Thứ Sáu, 07:47, 20/03/2026
VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/3 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Israel hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở năng lượng trọng yếu của Iran và Israel sẽ tuân thủ đề nghị này.

Phát biểu tại họp báo tối cùng ngày, ông Netanyahu xác nhận Israel đã “hành động đơn phương” khi tiến hành cuộc tấn công vào một cơ sở chế biến liên quan đến mỏ khí đốt Nam Pars – một phần của một trong những trữ lượng khí tự nhiên lớn nhất thế giới.

Một cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Ảnh: AP

"Tổng thống Trump đã yêu cầu chúng tôi tạm dừng các cuộc tấn công trong tương lai và chúng tôi đang thực hiện điều đó", ông nói. Động thái này được xem là một bước giảm leo thang đáng chú ý trong xung đột. Trước đó, Israel chủ yếu nhắm vào các kho nhiên liệu, trong khi chưa trực tiếp tấn công các cơ sở sản xuất dầu và khí đốt quy mô lớn của Iran.

Sau đó, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số cơ sở năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh. Diễn biến này khiến giá năng lượng tăng mạnh, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung khí đốt trên thị trường toàn cầu.

Các phát biểu của ông Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh Israel tiếp tục chiến dịch nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Iran, trong khi giới quan sát cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột và tác động lan rộng tới thị trường năng lượng thế giới.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Thủ tướng Israel: Xung đột với Iran có thể kết thúc sớm hơn dự báo
Thủ tướng Israel: Xung đột với Iran có thể kết thúc sớm hơn dự báo

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/3 nhận định cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran có thể kết thúc sớm hơn so với dự báo hiện nay.

Thủ tướng Israel: Xung đột với Iran có thể kết thúc sớm hơn dự báo

Thủ tướng Israel: Xung đột với Iran có thể kết thúc sớm hơn dự báo

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/3 nhận định cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran có thể kết thúc sớm hơn so với dự báo hiện nay.

Thủ tướng Israel tuyên bố chiến thắng Iran
Thủ tướng Israel tuyên bố chiến thắng Iran

VOV.VN - Ngày 19/3, tại cuộc họp báo trực tiếp đầu tiên được tổ chức sau nhiều ngày xung đột, Thủ tướng Israel khẳng định, nước này và Mỹ đang chiến thắng trong cuộc chiến chống Iran.

Thủ tướng Israel tuyên bố chiến thắng Iran

Thủ tướng Israel tuyên bố chiến thắng Iran

VOV.VN - Ngày 19/3, tại cuộc họp báo trực tiếp đầu tiên được tổ chức sau nhiều ngày xung đột, Thủ tướng Israel khẳng định, nước này và Mỹ đang chiến thắng trong cuộc chiến chống Iran.

Israel thả hơn 12.000 quả bom xuống Iran
Israel thả hơn 12.000 quả bom xuống Iran

VOV.VN - Ngày 19/3 - ngày thứ 20 của cuộc chiến tranh Trung Đông, Iran phát động nhiều cuộc tấn công tên lửa dồn dập nhằm vào Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Ở chiều ngược lại, quân đội Israel tuyên bố đã thả hơn 12.000 quả bom xuống Iran, phá hủy hơn 60% bệ phóng tên lửa của quốc gia đối địch.

Israel thả hơn 12.000 quả bom xuống Iran

Israel thả hơn 12.000 quả bom xuống Iran

VOV.VN - Ngày 19/3 - ngày thứ 20 của cuộc chiến tranh Trung Đông, Iran phát động nhiều cuộc tấn công tên lửa dồn dập nhằm vào Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Ở chiều ngược lại, quân đội Israel tuyên bố đã thả hơn 12.000 quả bom xuống Iran, phá hủy hơn 60% bệ phóng tên lửa của quốc gia đối địch.

