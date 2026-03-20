Israel tuyên bố tạm dừng tấn công “huyết mạch năng lượng” của Iran

Phát biểu tại họp báo tối cùng ngày, ông Netanyahu xác nhận Israel đã “hành động đơn phương” khi tiến hành cuộc tấn công vào một cơ sở chế biến liên quan đến mỏ khí đốt Nam Pars – một phần của một trong những trữ lượng khí tự nhiên lớn nhất thế giới.

"Tổng thống Trump đã yêu cầu chúng tôi tạm dừng các cuộc tấn công trong tương lai và chúng tôi đang thực hiện điều đó", ông nói. Động thái này được xem là một bước giảm leo thang đáng chú ý trong xung đột. Trước đó, Israel chủ yếu nhắm vào các kho nhiên liệu, trong khi chưa trực tiếp tấn công các cơ sở sản xuất dầu và khí đốt quy mô lớn của Iran.

Sau đó, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số cơ sở năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh. Diễn biến này khiến giá năng lượng tăng mạnh, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung khí đốt trên thị trường toàn cầu.

Các phát biểu của ông Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh Israel tiếp tục chiến dịch nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Iran, trong khi giới quan sát cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột và tác động lan rộng tới thị trường năng lượng thế giới.