Israel tuyên bố hầu hết khu vực phía Nam Lebanon là vùng chiến sự

Thứ Năm, 06:07, 28/05/2026
VOV.VN - Israel ngày 27/5 tuyên bố, hầu hết khu vực phía Nam Lebanon là vùng chiến sự, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tấn công tại khu vực này. Trong khi đó, giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn tại các vị trí chiến lược.

Theo tuyên bố của quân đội Israel, toàn bộ khu vực phía Nam sông Zahrani của Lebanon, cách biên giới Israel - Lebanon khoảng 40 km, được xác định là vùng chiến sự. Quân đội Israel cũng kêu gọi người dân sơ tán trước các cuộc tấn công tại khu vực này.

Người dân chạy khỏi một con phố khi khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà tại làng Qennarite, miền Nam Lebanon, ngày 21/1/2026. Ảnh: AP

Trước đó một ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố mở rộng vùng đệm an ninh tại miền Nam Lebanon, đồng thời cho biết quân đội nước này đang triển khai lực lượng quy mô lớn trên bộ và kiểm soát nhiều vị trí chiến lược quan trọng.

Israel đã gia tăng các cuộc tấn công tại miền Nam Lebanon trong những ngày gần đây, đúng thời điểm người Hồi giáo tại Lebanon đang đón lễ Hiến sinh Eid al-Adha. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah cũng xảy ra tại Zawtar Al-Sharqiyah, thị trấn chiến lược nằm cách thành phố Nabatieh - trung tâm kinh tế và văn hóa quan trọng của Lebanon - khoảng 6 km.

Bộ Y tế Lebanon ngày 26/5 cho biết số người thiệt mạng đã tăng mạnh, thêm 56 người so với ngày trước đó, nâng tổng số người thiệt mạng tại Lebanon kể từ khi xung đột bùng phát lên 3.269 người.

Các cuộc tấn công của Israel diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Lebanon vẫn đang có hiệu lực, đồng thời các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon vẫn tiếp tục. Dự kiến, phái đoàn quân sự hai nước sẽ tiến hành đàm phán tại Mỹ vào ngày 29/5, trước khi bước vào vòng đàm phán trực tiếp thứ tư giữa đại diện hai bên tại Mỹ vào đầu tháng 6 tới.

MInh Ngô/VOV-Cairo
Viết bình luận

Israel đẩy mạnh tấn công vào Lebanon và Gaza

VOV.VN - Israel tiếp tục mở rộng các đợt không kích vào Lebanon và Gaza trong dịp lễ Eid al-Adha, khiến nhiều người thương vong. Các cuộc tập kích nhằm vào Hezbollah và Hamas làm căng thẳng Trung Đông leo thang nghiêm trọng.

Bài học lịch sử và ý đồ của Mỹ - Israel dùng đặc nhiệm để đoạt urani của Iran

VOV.VN - Hiện nay hòa đàm Mỹ - Iran vẫn đang gặp trở ngại và thỏa thuận ngừng bắn vẫn có nguy cơ bị đổ vỡ. Trong bối cảnh ấy, cả Mỹ và Israel đều nghiêm túc cân nhắc khả năng tiến hành một chiến dịch trên bộ đầy rủi ro để thu giữ kho urani đã làm giàu cao (HEU) của Iran hoặc chí ít bảo đảm an toàn cho kho này.

Thủ tướng Israel khẳng định gia tăng các đòn tấn công vào Hezbollah

VOV.VN - Ngày 25/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ gia tăng các đòn tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Lebanon, trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên tiếp tục leo thang bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh.

