Thủ tướng Israel khẳng định gia tăng các đòn tấn công vào Hezbollah

Phát biểu đăng tải trên nền tảng TikTok, ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah, trong đó có các thiết bị bay điều khiển bằng cáp quang.

Thủ tướng Israel nhấn mạnh: “Điều cần làm lúc này là tăng cường các đòn tấn công, gia tăng cường độ. Chúng tôi sẽ giáng trả họ bằng sức mạnh áp đảo”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định gia tăng các đòn tấn công vào Hezbollah. Ảnh:Reuters

Tuyên bố được đưa ra sau khi thêm một binh sĩ Israel thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah. Theo giới chức Israel, đây là binh sĩ thứ 11 thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Trong khi đó, Bộ Y tế Lebanon cho biết số người thiệt mạng trong đợt giao tranh mới nhất giữa Israel và Hezbollah đã vượt mốc 3.000 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Xung đột bùng phát từ ngày 2/3 khi Hezbollah phóng rocket và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel, hai ngày sau khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran.

Các cuộc tấn công qua lại giữa Israel và Hezbollah vẫn chưa chấm dứt dù Mỹ đang thúc đẩy tiến trình hòa giải giữa hai bên. Hezbollah nhiều lần phản đối việc Lebanon tham gia đàm phán trực tiếp với Israel và tiếp tục đấu pháo với quân đội Israel bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.