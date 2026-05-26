Thủ tướng Israel khẳng định gia tăng các đòn tấn công vào Hezbollah

Thứ Ba, 11:27, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ gia tăng các đòn tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Lebanon, trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên tiếp tục leo thang bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh.

Phát biểu đăng tải trên nền tảng TikTok, ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah, trong đó có các thiết bị bay điều khiển bằng cáp quang.

Thủ tướng Israel nhấn mạnh: “Điều cần làm lúc này là tăng cường các đòn tấn công, gia tăng cường độ. Chúng tôi sẽ giáng trả họ bằng sức mạnh áp đảo”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định gia tăng các đòn tấn công vào Hezbollah. Ảnh:Reuters

Tuyên bố được đưa ra sau khi thêm một binh sĩ Israel thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah. Theo giới chức Israel, đây là binh sĩ thứ 11 thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Trong khi đó, Bộ Y tế Lebanon cho biết số người thiệt mạng trong đợt giao tranh mới nhất giữa Israel và Hezbollah đã vượt mốc 3.000 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Xung đột bùng phát từ ngày 2/3 khi Hezbollah phóng rocket và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel, hai ngày sau khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran.

Các cuộc tấn công qua lại giữa Israel và Hezbollah vẫn chưa chấm dứt dù Mỹ đang thúc đẩy tiến trình hòa giải giữa hai bên. Hezbollah nhiều lần phản đối việc Lebanon tham gia đàm phán trực tiếp với Israel và tiếp tục đấu pháo với quân đội Israel bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

 

Phương Anh/VOV1
Iran sẽ mở cửa eo biển Hormuz 30 ngày sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình?
Iran sẽ mở cửa eo biển Hormuz 30 ngày sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình?

VOV.VN - Báo Nikkei hôm 25/5 dẫn nguồn tin ngoại giao từ Trung Đông cho biết, Mỹ và Iran hiện đang thảo luận về phương án mở cửa trở lại toàn bộ eo biển Hormuz. Theo kế hoạch, tuyến hàng hải chiến lược này sẽ hoạt động bình thường sau khoảng 30 ngày kể từ khi hai bên chính thức ký kết thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với Iran, bất chấp các cuộc không kích mới

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran, bất chấp việc các cuộc không kích mới của Mỹ đang làm dấy lên nghi ngờ về tính mong manh của lệnh ngừng bắn giữa hai bên.

Mỹ siết điều kiện với Iran: Chưa xử lý uranium, chưa gỡ trừng phạt

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết những khác biệt về cách diễn đạt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và lộ trình dỡ bỏ trừng phạt đang làm chậm tiến trình hoàn tất thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, dù hai bên vẫn bày tỏ sự lạc quan rằng các bất đồng có thể sớm được giải quyết.

Mỹ tuyên bố tấn công tự vệ, nhằm vào bệ phóng tên lửa và tàu Iran gần Hormuz

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công mà Washington cho là “mang tính tự vệ” nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran gần eo biển Hormuz hôm 25/5.

Ông Trump: Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham trong tương lai

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không loại trừ khả năng Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham và tiến tới bình thường hóa quan hệ với Israel trong tương lai.

