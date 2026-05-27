Israel tiếp tục tấn công dữ dội vào Lebanon

Thứ Tư, 21:35, 27/05/2026
VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chiều 27/5 cho biết không quân nước này vừa phát động đợt tấn công mới vào các mục tiêu của Phong trào Hezbollah ở miền Nam Lebanon.

Trước khi tung đòn không kích, quân đội Israel đã phát cảnh báo sơ tán khẩn cấp với cư dân trong thành phố Nabatieh cùng 5 ngôi làng và thị trấn phía Nam Lebanon. Truyền thông Lebanon xác nhận nhiều cột khói lớn bốc lên từ các khu vực bị không quân Israel tập kích. Tuy nhiên, thương vong và mức thiệt hại cụ thể chưa được xác định.

Một khu vực ở miền Nam Lebanon hứng chịu đợt tấn công hôm 27/5. Nguồn: Reuters

Trước đó, Bộ Y tế Lebanon thông báo các cuộc không kích của Israel vào Lebanon trong ngày 26/5 đã khiến ít nhất 31 người chết và hơn 40 người bị thương. Đây được coi là ngày quân đội Israel tấn công dữ dội và gây thiệt hại nặng nề nhất tại Lebanon, kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 17/4.

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về số thương vong trên. Tuy nhiên, IDF khẳng định trong ngày hôm qua, không quân Israel đã đánh phá hơn 150 mục tiêu Hezbollah trên khắp Lebanon, trong đó có các thành phố Nabatieh và Tyre, cũng như khu vực thung lũng Beqaa ở phía Đông Nam Lebanon.

IDF cũng xác nhận đang mở rộng hoạt động tác chiến trên bộ vượt qua đường ranh giới Vàng ở phía Nam Lebanon trong những ngày gần đây.    

Israel đẩy mạnh tấn công vào Lebanon và Gaza

VOV.VN - Israel tiếp tục mở rộng các đợt không kích vào Lebanon và Gaza trong dịp lễ Eid al-Adha, khiến nhiều người thương vong. Các cuộc tập kích nhằm vào Hezbollah và Hamas làm căng thẳng Trung Đông leo thang nghiêm trọng.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: quân đội Israel Lebanon tấn công xung đột Trung Đông Phong trào Hezbollah
Bài học lịch sử và ý đồ của Mỹ - Israel dùng đặc nhiệm để đoạt urani của Iran

VOV.VN - Hiện nay hòa đàm Mỹ - Iran vẫn đang gặp trở ngại và thỏa thuận ngừng bắn vẫn có nguy cơ bị đổ vỡ. Trong bối cảnh ấy, cả Mỹ và Israel đều nghiêm túc cân nhắc khả năng tiến hành một chiến dịch trên bộ đầy rủi ro để thu giữ kho urani đã làm giàu cao (HEU) của Iran hoặc chí ít bảo đảm an toàn cho kho này.

VOV.VN - Hiện nay hòa đàm Mỹ - Iran vẫn đang gặp trở ngại và thỏa thuận ngừng bắn vẫn có nguy cơ bị đổ vỡ. Trong bối cảnh ấy, cả Mỹ và Israel đều nghiêm túc cân nhắc khả năng tiến hành một chiến dịch trên bộ đầy rủi ro để thu giữ kho urani đã làm giàu cao (HEU) của Iran hoặc chí ít bảo đảm an toàn cho kho này.

Thủ tướng Israel khẳng định gia tăng các đòn tấn công vào Hezbollah

VOV.VN - Ngày 25/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ gia tăng các đòn tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Lebanon, trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên tiếp tục leo thang bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh.

VOV.VN - Ngày 25/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ gia tăng các đòn tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Lebanon, trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên tiếp tục leo thang bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh.

Iran tuyên bố "không lùi bước" trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel

VOV.VN - Ông Mohammad Bagher Zolghadr, tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đã thể hiện lập trường cứng rắn trong thông điệp đầu tiên gửi tới người dân, khẳng định Tehran “sẽ không lùi bước” trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.

VOV.VN - Ông Mohammad Bagher Zolghadr, tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đã thể hiện lập trường cứng rắn trong thông điệp đầu tiên gửi tới người dân, khẳng định Tehran “sẽ không lùi bước” trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.

Ông Trump kêu gọi các nước Arab và Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đề nghị lãnh đạo nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel nếu Washington đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đề nghị lãnh đạo nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel nếu Washington đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran.

Thủ lĩnh Hezbollah bác bỏ khả năng đàm phán trực tiếp với Israel

VOV.VN - Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem đã bác bỏ khả năng tiến hành đàm phán trực tiếp với Israel, đồng thời cảnh báo việc giải giáp lực lượng này là điều “không thể chấp nhận”, trong bối cảnh sức ép gia tăng trước vòng đàm phán mới giữa Lebanon và Israel.

VOV.VN - Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem đã bác bỏ khả năng tiến hành đàm phán trực tiếp với Israel, đồng thời cảnh báo việc giải giáp lực lượng này là điều “không thể chấp nhận”, trong bối cảnh sức ép gia tăng trước vòng đàm phán mới giữa Lebanon và Israel.

