Israel đẩy mạnh tấn công vào Lebanon và Gaza

Thứ Tư, 05:29, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Israel tiếp tục mở rộng các đợt không kích vào Lebanon và Gaza trong dịp lễ Eid al-Adha, khiến nhiều người thương vong. Các cuộc tập kích nhằm vào Hezbollah và Hamas làm căng thẳng Trung Đông leo thang nghiêm trọng.

Bất chấp việc người Hồi giáo Trung Đông đã bắt đầu kỳ lễ quan trọng nhất trong năm là Lễ Hiến sinh (Eid al-Adha), hôm qua, quân đội Israel vẫn đẩy mạnh tấn công vào 2 mặt trận gần biên giới là Lebanon và Gaza, gây thêm nhiều thương vong nghiêm trọng. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết không quân nước này vừa phát động đợt tấn công mới nhằm vào 13 ngôi làng ở phía Nam Lebanon.

israel day manh tan cong vao lebanon va gaza hinh anh 1
Israel đẩy mạnh tấn công vào Lebanon và Gaza. Ảnh: Reuters

Đợt tập kích hạ sát nhiều thành viên và phá hủy nhiều bệ phóng rocket của Phong trào Hezbollah. Trước khi tung đòn tấn công, IDF đã ban cảnh báo sơ tán khẩn cấp đối với người dân sống gần các khu vực mục tiêu.

Đây là lần thứ 2 trong ngày 26/5, IDF ban cảnh báo sơ tán và sau đó tấn công vào các mục tiêu chỉ định tại Nam Lebanon. Trước đó, hồi chiều qua, không quân Israel cũng đã tập kích dữ dội vào thị trấn Nabatieh, phía Nam Lebanon, ít phút sau khi ban lệnh sơ tán đối với người dân sống trong thị trấn này.

Ngoài chiến trường Lebanon, quân đội Israel cũng xác nhận đã không kích vào dải Gaza trong ngày 26/5. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tối qua cho biết cuộc tập kích mới nhất vừa tiến hành vào thành phố Gaza, phía Bắc dải Gaza, nhắm mục tiêu là tân chỉ huy cánh vũ trang của lực lượng Hamas là Mohammed Odeh. Ít giờ sau đó, một số nguồn tin Israel khẳng định quan chức Hamas đã thiệt mạng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được nhóm vũ trang Palestine xác nhận.

Trong khi đó, truyền thông khu vực và Palestine khẳng định các cuộc tập kích của Israel vào dải Gaza trong ngày 26/5 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương. Trong đó, chỉ riêng cuộc không kích vào quận Al-Maghazi, phía Đông thành phố Gaza, khiến 5 người chết tại chỗ. Tuy nhiên, danh tính nạn nhân chưa được công bố.

Theo số liệu của Bộ Y tế Palestine, hoạt động tấn công của Israel vào dải Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10/2025, đã lên tới hơn 900 người chết. Tính chung từ đầu xung đột tháng 10/2023, các cuộc tấn công của Israel vào Gaza, khiến ít nhất 72.800 người tử vong, chủ yếu là trẻ em và phụ nữ.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Israel Gaza Lebanon Hezbollah Hamas chiến sự Trung Đông
