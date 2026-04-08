Israel tuyên bố hoàn tất việc triển khai quân tại miền Nam Lebanon

Tuyên bố của quân đội Lebanon cho biết, việc triển khai binh sĩ dọc theo “tuyến phòng thủ” tên lửa chống tăng đã hoàn thành và lực lượng này tiếp tục hoạt động tại khu vực này, nhằm tăng cường thế trận phòng thủ tiền tuyến và loại bỏ các mối đe dọa đối với cư dân ở miền Bắc Israel.

Ảnh minh họa: Reuters.

Tuyên bố này không nêu về điểm xa nhất của “tuyến phòng thủ” mà quân đội Israel đã thiết lập tại lãnh thổ Lebanon. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz đã nhiều lần tuyên bố nước này sẽ thiết lập một vùng đệm tại miền Nam Lebanon, kéo dài đến sông Litani, cách biên giới Israel - Lebanon khoảng 30 km.

Truyền thông Israel đưa tin, quân đội nước này hiện chưa có ý định đưa quân sâu hơn khoảng 20 km bên trong lãnh thổ Lebanon và dự kiến trình chính phủ một kế hoạch tác chiến để kiểm soát “tuyến phòng thủ”, đồng thời chuẩn bị tăng cường lực lượng tại khu vực này.

Trong khi đó, Bộ Y tế Lebanon hôm qua xác nhận, số người thiệt mạng tại nước này do các cuộc tấn công của Israel sau hơn 1 tháng xung đột đã lên tới 1.530 người. Trong số những người thiệt mạng có 102 phụ nữ và 130 trẻ em, cùng với 57 nhân viên y tế. Ngoài ra, 4.812 người khác bị thương.