Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại Lebanon và Gaza

Chủ Nhật, 22:22, 05/04/2026
VOV.VN - Israel ngày 5/4 tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Gaza và Lebanon, trong đó cuộc tấn công tại Gaza đã khiến 4 người thiệt mạng.

Theo cơ quan phòng vệ dân sự Gaza, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào rạng sáng 5/4, tại phía Đông thành phố Gaza, khu vực đô thị lớn nhất của dải Gaza, đã khiến 4 người người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trên khắp Gaza, khiến ít nhất 715 người thiệt mạng cho đến nay. Về phía Israel, 5 binh sĩ nước này thiệt mạng trong cùng khoảng thời gian đó.

israel tiep tuc cac cuoc tan cong tai lebanon va gaza hinh anh 1
Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tấn công của Israel ở khu vực Jnah, Beirut. Ảnh Reuters

Còn tại Lebanon, Israel tiếp tục các cuộc không kích tại phía Nam Thủ đô Beirut, trong đó một cuộc không kích xảy ra gần Bệnh viện Đại học Rafik Hariri, cơ sở y tế công lớn nhất của Lebanon. Hiện chưa có báo cáo về thương vong do các cuộc tấn công này.

Cũng trong hôm nay, Hezbollah tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một tàu chiến của Israel ở ngoài khơi bờ biển Lebanon bằng tên lửa hành trình. Các tàu chiến của Israel đã được sử dụng trong một số cuộc tấn công vào lãnh thổ Lebanon trong thời gian gần đây.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Israel Gaza Lebanon tấn công
Houthi phối hợp với Iran và Hezbollah tấn công Israel

VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen hôm qua (4/4) tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công tầm xa, phối hợp cùng Iran và Hezbollah nhằm vào Israel, đánh dấu leo thang trong xung đột ở khu vực vẫn tiếp diễn.

Iran phản pháo lời đe dọa của ông Trump, cảnh báo "cổng địa ngục" với Mỹ và Israel

VOV.VN - Các quan chức quân sự Iran cảnh báo Mỹ và Israel sẽ phải đối mặt với "hình phạt địa ngục” nếu xung đột tiếp tục leo thang, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau những tuyên bố cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Israel tiếp tục không kích nhiều khu vực tại Lebanon

VOV.VN - Ngày 4/4, Israel tiếp tục tiến hành nhiều cuộc không kích trên khắp Lebanon, đặc biệt là tại thành phố Tyros ở miền Nam Lebanon, gây ra thương vong và thiệt hại nặng nề cho nước này.

