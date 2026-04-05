Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại Lebanon và Gaza

Theo cơ quan phòng vệ dân sự Gaza, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào rạng sáng 5/4, tại phía Đông thành phố Gaza, khu vực đô thị lớn nhất của dải Gaza, đã khiến 4 người người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trên khắp Gaza, khiến ít nhất 715 người thiệt mạng cho đến nay. Về phía Israel, 5 binh sĩ nước này thiệt mạng trong cùng khoảng thời gian đó.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tấn công của Israel ở khu vực Jnah, Beirut. Ảnh Reuters

Còn tại Lebanon, Israel tiếp tục các cuộc không kích tại phía Nam Thủ đô Beirut, trong đó một cuộc không kích xảy ra gần Bệnh viện Đại học Rafik Hariri, cơ sở y tế công lớn nhất của Lebanon. Hiện chưa có báo cáo về thương vong do các cuộc tấn công này.

Cũng trong hôm nay, Hezbollah tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một tàu chiến của Israel ở ngoài khơi bờ biển Lebanon bằng tên lửa hành trình. Các tàu chiến của Israel đã được sử dụng trong một số cuộc tấn công vào lãnh thổ Lebanon trong thời gian gần đây.