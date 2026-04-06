  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ít nhất 14 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon

Thứ Hai, 09:49, 06/04/2026
VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel tại miền Nam Lebanon và thủ đô Beirut ngày 5/4 đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Trong khi Hezbollah tiếp tục phóng tên lửa vào khu vực biên giới phía Bắc Israel.

Theo Bộ Y tế Lebanon, cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut, gần Bệnh viện Đại học Rafik Hariri, đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 39 người khác bị thương.

Tại thị trấn Kfar Hatta ở miền Nam Lebanon, một cuộc tấn công của Israel đã khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có một bé gái 4 tuổi và một binh sĩ Lebanon. Trong khi một cuộc tấn công khác tại miền Nam Lebanon khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, ngày 2/3. Ảnh: Reuters

Quân đội Israel cho biết, Hezbollah đã tăng cường hỏa lực vào miền Bắc Israel trong ngày 5/4, như tại vùng Thượng Galilee, thành phố Safed và các khu vực lân cận. Không có thương vong được ghi nhận trong các vụ tấn công này.

Cùng ngày, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã nhắc lại lời kêu gọi đàm phán với Israel, tuyên bố chính phủ muốn tránh cho miền Nam khỏi sự tàn phá trên quy mô lớn như đã xảy ra tại Gaza, đồng thời lên án Hezbollah đã kéo Lebanon vào cuộc xung đột.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: israel lebanon xung đột trung đông
Tin liên quan

Israel tiếp tục không kích nhiều khu vực tại Lebanon
VOV.VN - Ngày 4/4, Israel tiếp tục tiến hành nhiều cuộc không kích trên khắp Lebanon, đặc biệt là tại thành phố Tyros ở miền Nam Lebanon, gây ra thương vong và thiệt hại nặng nề cho nước này.

Israel tiếp tục phá hủy các cây cầu bắc qua sông Litani ở Lebanon
VOV.VN - Israel đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Litani ở Lebanon vào hôm qua (3/4). Trong khi thương vong tiếp tục xảy ra cho binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon.

Israel tấn công hơn 3.500 mục tiêu ở Lebanon
VOV.VN - Quân đội Israel hôm nay (3/4) cho biết đã tấn công hơn 3.500 mục tiêu trên khắp Lebanon, trong một tháng kể từ khi cuộc xung đột với Hezbollah bùng phát.

