Ít nhất 14 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon

Theo Bộ Y tế Lebanon, cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut, gần Bệnh viện Đại học Rafik Hariri, đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 39 người khác bị thương.

Tại thị trấn Kfar Hatta ở miền Nam Lebanon, một cuộc tấn công của Israel đã khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có một bé gái 4 tuổi và một binh sĩ Lebanon. Trong khi một cuộc tấn công khác tại miền Nam Lebanon khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, ngày 2/3. Ảnh: Reuters

Quân đội Israel cho biết, Hezbollah đã tăng cường hỏa lực vào miền Bắc Israel trong ngày 5/4, như tại vùng Thượng Galilee, thành phố Safed và các khu vực lân cận. Không có thương vong được ghi nhận trong các vụ tấn công này.

Cùng ngày, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã nhắc lại lời kêu gọi đàm phán với Israel, tuyên bố chính phủ muốn tránh cho miền Nam khỏi sự tàn phá trên quy mô lớn như đã xảy ra tại Gaza, đồng thời lên án Hezbollah đã kéo Lebanon vào cuộc xung đột.