Israel tiếp tục không kích nhiều khu vực tại Lebanon

Chủ Nhật, 05:54, 05/04/2026
VOV.VN - Ngày 4/4, Israel tiếp tục tiến hành nhiều cuộc không kích trên khắp Lebanon, đặc biệt là tại thành phố Tyros ở miền Nam Lebanon, gây ra thương vong và thiệt hại nặng nề cho nước này.

Các cuộc không kích của Israel tại thành phố Tyros đã phá hủy hoàn toàn một tòa nhà cao tầng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho một tòa nhà khác và gây hư hại cho một bệnh viện gần các tòa nhà này. Ít nhất 11 người bị thương do các cuộc tấn công này, trong đó có 3 thành viên lực lượng phòng vệ dân sự.

Các cuộc tấn công khác của Israel tại miền Nam Lebanon cũng gây ra thương vong lớn. Trong đó cuộc tấn công tại khu vực Nabatiyeh đã khiến ít nhất 2 trẻ em thiệt mạng và 22 người bị thương; cuộc tấn công tại khu vực Al-Haouch khiến 18 người bị thương.

israel tiep tuc khong kich nhieu khu vuc tai lebanon hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Tại thung lũng Bekaa ở phía Đông Lebanon, Israel phá hủy hoàn toàn 1 cây cầu đã bị không kích trước đó một ngày. Đây là khu vực gần với các vị trí bộ binh Israel đang tiến quân.

Trong khi đó, Hezbollah hôm qua tuyên bố đã tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công vào các khu vực phía Bắc Israel, cũng như nhằm vào lực lượng Israel tại các thị trấn biên giới Lebanon, như Marun Al-Ras, Hula và Ainata.

Các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah tại miền Nam Lebanon, đã khiến 3 binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc thiệt mạng và 3 binh sĩ khác bị thương, trong vòng chưa đầy 1 tuần. Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) hôm qua cũng cho biết, Israel đã phá hủy 17 camera giám sát của lực lượng này tại Naqoura ở miền Nam Lebanon.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Israel tiếp tục phá hủy các cây cầu bắc qua sông Litani ở Lebanon
VOV.VN - Israel đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Litani ở Lebanon vào hôm qua (3/4). Trong khi thương vong tiếp tục xảy ra cho binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon.

Iran tăng cường tập kích miền Bắc Israel
VOV.VN - Truyền thông Israel tối 3/4 cho biết, trong ngày 3/4, Iran đã phát động 7 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel.

Lá chắn dưới lòng đất giúp kho tên lửa Iran sống sót trước hỏa lực Mỹ-Israel
VOV.VN - Trái ngược với tuyên bố của Mỹ về việc năng lực quân sự của Iran đã suy yếu nghiêm trọng, các báo cáo tình báo mới nhất cho thấy khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa và hàng nghìn UAV của Tehran vẫn nguyên vẹn sau hơn 1 tháng nổ ra xung đột.

