Israel tuyên bố phá hủy trụ cột kinh tế Iran sau loạt không kích mới

“Tôi cam kết sẽ tiếp tục giáng đòn mạnh vào Iran và đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm”, ông Netanyahu tuyên bố.

Israel tấn công Iran. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Israel cho biết, sau khi phá hủy khoảng 70% năng lực sản xuất thép của Iran – nguồn nguyên liệu được cho là phục vụ chế tạo vũ khí – Israel tiếp tục nhắm mục tiêu vào các nhà máy hóa dầu, vốn được xem là nguồn tài chính quan trọng của Tehran.

“Đây là hai trụ cột kinh tế giúp họ tài trợ cho các hoạt động chống lại chúng ta và phần còn lại của thế giới”, ông Netanyahu nói thêm.

Cùng ngày, quân đội Israel thông báo đã tấn công cơ sở hạ tầng tại một khu phức hợp hóa dầu ở Mahshahr, tây nam Iran, trong đó có hai cơ sở được cho là sử dụng để sản xuất vật liệu phục vụ chế tạo chất nổ và tên lửa.