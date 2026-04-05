Israel tuyên bố phá hủy trụ cột kinh tế Iran sau loạt không kích mới

Chủ Nhật, 09:31, 05/04/2026
VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy hóa dầu của Iran, sau khi phía Tehran cho biết nhiều cơ sở tại tỉnh Khuzestan, tây nam nước này, bị hư hại trong đợt không kích hôm 4/4.

“Tôi cam kết sẽ tiếp tục giáng đòn mạnh vào Iran và đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm”, ông Netanyahu tuyên bố.

israel tuyen bo pha huy tru cot kinh te iran sau loat khong kich moi hinh anh 1
Israel tấn công Iran. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Israel cho biết, sau khi phá hủy khoảng 70% năng lực sản xuất thép của Iran – nguồn nguyên liệu được cho là phục vụ chế tạo vũ khí – Israel tiếp tục nhắm mục tiêu vào các nhà máy hóa dầu, vốn được xem là nguồn tài chính quan trọng của Tehran.

“Đây là hai trụ cột kinh tế giúp họ tài trợ cho các hoạt động chống lại chúng ta và phần còn lại của thế giới”, ông Netanyahu nói thêm.

Cùng ngày, quân đội Israel thông báo đã tấn công cơ sở hạ tầng tại một khu phức hợp hóa dầu ở Mahshahr, tây nam Iran, trong đó có hai cơ sở được cho là sử dụng để sản xuất vật liệu phục vụ chế tạo chất nổ và tên lửa.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Israel Iran Israel tấn công Iran Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu Israel tấn công nhà máy hóa dầu Iran trụ cột kinh tế Iran
Ông Trump cảnh báo Iran hứng đòn đau nếu không mở Hormuz khi thời gian cạn dần
Iran phản pháo lời đe dọa của ông Trump, cảnh báo "cổng địa ngục" với Mỹ và Israel
Thế trận bất đối xứng của Iran: Đòn đáp trả khiến Mỹ sa lầy?
