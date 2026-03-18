中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Israel tuyên bố sẽ truy tìm và “vô hiệu hóa” tân Lãnh tụ tối cao Iran

Thứ Tư, 05:56, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Israel tuyên bố truy tìm và “vô hiệu hóa” Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, đồng thời mở rộng tấn công lực lượng Basij.

Người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin ngày 17/3 cho biết, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào bất kỳ ai “đe dọa đến nhà nước Israel”, bao gồm cả lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei. Người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin đưa ra tuyên bố trên với báo giới ngày 18/3.

israel tuyen bo se truy tim va vo hieu hoa tan lanh tu toi cao iran hinh anh 1
Ông Mojtaba Khamenei tham dự một cuộc họp tại Tehran, Iran, ngày 13/10/2024. Ảnh: WANA/Reuters

Khi được hỏi liệu IDF có nắm được số phận của ông Khamenei - người chưa xuất hiện hay lên tiếng trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm làm Lãnh tụ tối cao Iran - ông Defrin cho biết là “không:

“Nhưng tôi có thể nói một điều: chúng tôi sẽ tiếp tục - như những gì đã chứng minh - truy đuổi bất kỳ ai gây đe dọa đối với nhà nước Israel. Bất kỳ ai giơ tay chống lại Israel đều không thể miễn trừ. Chúng tôi sẽ truy tìm, phát hiện và vô hiệu hóa họ”, ông Defrin nhấn mạnh.

Người phát ngôn IDF cũng cho biết Israel sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các thành viên của lực lượng bán quân sự Basij của Iran: “Tôi xin nhắc lại, chúng tôi sẽ tìm đến mọi đối tượng, bất kể họ ở đâu hay vào thời điểm nào”.

Trước đó cùng ngày, IDF tuyên bố đã hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani và Tư lệnh lực lượng Basij, Gholamreza Soleimani.

Phía Iran sau đó đã xác nhận ông Larijani và ông Soleimani đã thiệt mạng trong cuộc không kích đêm 16/3.

Ông Defrin cho biết thêm, Israel đang chuẩn bị cho một “chiến dịch kéo dài”, bao gồm cả thời gian diễn ra lễ Passover - dịp lễ của người Do Thái rơi vào 8 ngày đầu tháng 4 năm nay.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Israel Iran Mojtaba Khamenei IDF Trung Đông xung đột Israel Iran Basij
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ đã triển khai thiết bị gì để đối phó với thủy lôi của Iran ở Hormuz?
Nóng thế giới ngày 18/3: Iran cảnh báo cứng rắn về eo biển Hormuz
Ông Trump tuyên bố không cần sự hỗ trợ trong chiến dịch tại Iran
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ