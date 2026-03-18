Israel tuyên bố sẽ truy tìm và “vô hiệu hóa” tân Lãnh tụ tối cao Iran

Người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin ngày 17/3 cho biết, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào bất kỳ ai “đe dọa đến nhà nước Israel”, bao gồm cả lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei. Người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin đưa ra tuyên bố trên với báo giới ngày 18/3.

Ông Mojtaba Khamenei tham dự một cuộc họp tại Tehran, Iran, ngày 13/10/2024. Ảnh: WANA/Reuters

Khi được hỏi liệu IDF có nắm được số phận của ông Khamenei - người chưa xuất hiện hay lên tiếng trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm làm Lãnh tụ tối cao Iran - ông Defrin cho biết là “không:

“Nhưng tôi có thể nói một điều: chúng tôi sẽ tiếp tục - như những gì đã chứng minh - truy đuổi bất kỳ ai gây đe dọa đối với nhà nước Israel. Bất kỳ ai giơ tay chống lại Israel đều không thể miễn trừ. Chúng tôi sẽ truy tìm, phát hiện và vô hiệu hóa họ”, ông Defrin nhấn mạnh.

Người phát ngôn IDF cũng cho biết Israel sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các thành viên của lực lượng bán quân sự Basij của Iran: “Tôi xin nhắc lại, chúng tôi sẽ tìm đến mọi đối tượng, bất kể họ ở đâu hay vào thời điểm nào”.

Trước đó cùng ngày, IDF tuyên bố đã hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani và Tư lệnh lực lượng Basij, Gholamreza Soleimani.

Phía Iran sau đó đã xác nhận ông Larijani và ông Soleimani đã thiệt mạng trong cuộc không kích đêm 16/3.

Ông Defrin cho biết thêm, Israel đang chuẩn bị cho một “chiến dịch kéo dài”, bao gồm cả thời gian diễn ra lễ Passover - dịp lễ của người Do Thái rơi vào 8 ngày đầu tháng 4 năm nay.