Ông Trump tuyên bố không cần sự hỗ trợ trong chiến dịch tại Iran

Phát biểu trên mạng xã hội sáng 17/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không ngạc nhiên trước lập trường này, đồng thời chỉ trích NATO là một “mối quan hệ một chiều”, khi Mỹ chi hàng trăm tỷ USD mỗi năm để bảo vệ các quốc gia đồng minh, nhưng đổi lại không nhận được sự hỗ trợ tương xứng, đặc biệt trong thời điểm cần thiết.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định quân đội nước này đã giáng đòn mạnh vào Iran, cho rằng lực lượng hải quân, không quân, hệ thống phòng không và radar của Iran đã bị vô hiệu hóa. Ông Trump nhấn mạnh rằng giới lãnh đạo Iran ở nhiều cấp độ cũng đã bị loại bỏ và không còn khả năng gây ra mối đe dọa đối với Mỹ, các đồng minh tại Trung Đông cũng như thế giới.

Ông cho rằng với những thành công quân sự đạt được, Mỹ không còn cần đến sự hỗ trợ từ các nước NATO, đồng thời nhấn mạnh Washington “chưa bao giờ cần” sự trợ giúp này. Ông cũng đưa ra quan điểm tương tự đối với các đồng minh khác ngoài NATO như Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh minh họa: Reuters)

Tổng thống Trump khẳng định, với tư cách là người đứng đầu nước Mỹ, quốc gia mà ông mô tả là mạnh nhất thế giới, Washington không cần sự hỗ trợ từ bất kỳ quốc gia nào.

Phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Ireland tại Nhà Trắng ngày 17/3, Tổng thống Mỹ - Donald Trump cho biết, các đồng minh NATO đang mắc sai lầm khi không hỗ trợ Mỹ trong chiến dịch tấn công Iran và sẽ không tốt cho quan hệ đối tác nếu không có sự giúp đỡ.

Phát biểu với báo chí trong cuộc gặp Thủ tướng Ireland ở Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết dù các nước NATO bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch chung giữa Mỹ và Israel tại Iran nhưng vẫn từ chối tham gia trực tiếp. Theo ông Trump, việc các đồng minh NATO không muốn giúp đỡ Mỹ khiến Washington “khá sốc”.

“Tất cả các đồng minh NATO đều đồng ý với chúng tôi, nhưng họ không muốn giúp đỡ, mặc dù chúng tôi đã giúp họ rất nhiều. Chúng tôi có hàng nghìn binh sĩ ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Và họ không muốn giúp chúng tôi, điều đó thật đáng kinh ngạc, thực sự đáng kinh ngạc. Tôi cũng không gây sức ép quá mạnh, vì tôi nghĩ nếu tôi làm vậy thì có lẽ họ sẽ tham gia. Nhưng chúng tôi không cần sự giúp đỡ” - Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ.

Ông Trump cho rằng, các thành viên NATO đang mắc một sai lầm nghiêm trọng khi không giúp đỡ liên quân Mỹ, Israel. Ông cũng đặt câu hỏi là NATO có thật sự đứng về phía Mỹ khi cần hay không và đây là một phép thử lớn. Tổng thống Mỹ cũng lên tiếng chỉ trích đồng minh thân cận nhất trong NATO là Anh, bày tỏ sự thất vọng với Thủ tướng Anh Keir Starmer, cho rằng mối quan hệ song phương đã xấu đi kể từ khi ông Starmer nhậm chức. Trước đó, Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố Anh sẽ không bị cuốn vào một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Iran mà sẽ hợp tác với các đồng minh để tìm ra một kế hoạch "khả thi" nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Ngược lại, người đứng đầu Nhà Trắng ca ngợi các nước Trung Đông như Qatar, Saudi Arabia, Bahrain khi đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với chiến dịch của Mỹ.

Về chiến sự tại Iran, Tổng thống Trump cho biết, hiện tại Mỹ chưa sẵn sàng rút ra khỏi cuộc chiến chống lại Tehran song sẽ kết thúc trong tương lai rất gần.

Theo Tổng thống Mỹ, trong bối cảnh Iran đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel bằng máy bay không người lái, tên lửa và thủy lôi, tình hình an ninh tại eo biển Hormuz đang trở nên đặc biệt căng thẳng. Ông nghĩ châu Âu sẽ gửi tàu quét mìn để hỗ trợ tại eo biển Hormuz, nhưng lại không có bất cứ một hành động nào, ông nói thêm rằng đó "không phải là vấn đề lớn" nhưng "không công bằng" đối với Mỹ.