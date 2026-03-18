Iran xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani đã thiệt mạng

Thứ Tư, 05:32, 18/03/2026
VOV.VN - Iran xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani và Tư lệnh lực lượng Basij Gholamreza Soleimani đã thiệt mạng trong cuộc không kích đêm 16/3.

Trong tuyên bố đưa ra rạng sáng 18/3 (giờ địa phương), Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết ông Larijani đã “tử vì đạo” sau nhiều năm cống hiến trong hoạt động công vụ.

Thông tin này được công bố sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, trước đó nói rằng ông Larijani đã “bị loại bỏ” trong cuộc không kích đêm 16/3.

iran xac nhan thu ky hoi dong an ninh quoc gia toi cao ali larijani da thiet mang hinh anh 1
Ông Ali Larijani. Ảnh: AP

Theo tuyên bố, ông Larijani - người nổi lên như một trong những nhân vật quan trọng nhất tại Iran trong những tháng gần đây - đã thiệt mạng cùng một số người khác, trong đó có con trai và các nhân viên an ninh.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ca ngợi sự nghiệp chính trị lâu dài của ông Larijani, nhấn mạnh ông là người “cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời” vẫn nỗ lực vì sự phát triển của đất nước, đồng thời kêu gọi đoàn kết trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Trước đó, Iran cũng xác nhận Tư lệnh lực lượng bán quân sự Basij, ông Gholamreza Soleimani, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công mà Tehran gọi là “khủng bố” do Mỹ và Israel tiến hành.

Theo hãng tin bán chính thức Mehr, lễ tang của cả ông Larijani và ông Soleimani sẽ được tổ chức trong ngày 18/3.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bày tỏ “nỗi đau buồn và tiếc thương sâu sắc” trước sự ra đi của ông Larijani.

“Tôi không thấy ở ông ấy điều gì ngoài lòng nhân ái, tầm nhìn, sự đồng hành và khả năng tiên liệu. Đây là mất mát rất khó bù đắp”, Hãng thông tấn Fars dẫn lời Tổng thống Pezeshkian cho biết.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tin liên quan

Quan chức tình báo Mỹ từ chức để phản đối cuộc chiến tại Iran
VOV.VN - Một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đột ngột tuyên bố từ chức vào hôm 17/3, do “lương tâm” không cho phép ủng hộ cuộc chiến của Mỹ tại Iran.

Iran không chấp nhận ngừng bắn, UAE và Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tập kích dữ dội
VOV.VN - Ngày thứ 18 của cuộc chiến Trung Đông, Iran tiếp tục đáp trả mạnh mẽ hành vi gây hấn của Mỹ và Israel, bao gồm các cuộc tấn công dữ dội vào Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Tehran cũng tuyên bố không ngừng bắn và yêu cầu Washington phải tiến hành bồi thường.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel đang tìm cách tạo đột biến chính trị ở Iran
VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu hôm 17/3 tuyên bố nước ông đang tìm cách làm suy yếu chế độ Iran để tạo điều kiện cho một cuộc nổi dậy. Đây là động thái phản hồi của ông Netanyahu trước vụ ám sát Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Ali Larijani và chỉ huy lực lượng Basij của Iran đêm 16/3.

