Mỹ tính tăng cường 3.000 lính dù cho chiến dịch quân sự ở Iran?

Thứ Ba, 15:23, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc phương án điều khoảng 3.000 binh sĩ nhằm tăng cường cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong đó không loại trừ khả năng kiểm soát đảo Kharg – đầu mối xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt của quốc gia Trung Đông này, tờ New York Times cho hay.

Tờ New York Times dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết lực lượng có thể được triển khai thuộc “Lực lượng Phản ứng Nhanh” của Sư đoàn Dù số 82, Lục quân Mỹ. Lữ đoàn tác chiến này gồm khoảng 3.000 binh sĩ, có khả năng triển khai cùng trang thiết bị tới bất kỳ điểm nóng nào trên thế giới trong vòng 18 giờ.

my tinh tang cuong 3.000 linh du cho chien dich quan su o iran hinh anh 1
Lính dù Mỹ. Ảnh: AP

Ngoài lữ đoàn tác chiến, một số đơn vị thuộc bộ chỉ huy của Sư đoàn Dù số 82 cũng có thể được huy động nhằm hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel, hiện đã bước sang tuần thứ tư.

Theo nguồn tin, lực lượng này có thể được sử dụng trong kịch bản kiểm soát đảo Kharg – cảng xuất khẩu dầu mỏ quan trọng bậc nhất của Iran. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng nhấn mạnh đây mới chỉ là phương án đang được xem xét, chưa có mệnh lệnh triển khai chính thức từ Lầu Năm Góc hoặc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị phụ trách khu vực Trung Đông.

Phản hồi trước thông tin trên, Lầu Năm Góc từ chối bình luận chi tiết. Trả lời báo The Independent, một quan chức cho biết: “Vì lý do an ninh tác chiến, chúng tôi không thảo luận về các kế hoạch trong tương lai hoặc các kịch bản giả định".

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Ông Trump tiết lộ Mỹ đang đàm phán với một “nhân vật cấp cao” của Iran
Ông Trump tiết lộ Mỹ đang đàm phán với một “nhân vật cấp cao” của Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 23/3 cho biết, Mỹ đang tiến hành đàm phán với một “nhân vật cấp cao” trong bộ máy lãnh đạo Iran nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, song khẳng định đó không phải là lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei.

Mỹ tạm hoãn tấn công nhà máy điện và hạ tầng năng lượng Iran trong 5 ngày
Mỹ tạm hoãn tấn công nhà máy điện và hạ tầng năng lượng Iran trong 5 ngày

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã có các cuộc “đàm thoại hiệu quả” vào cuối tuần qua. Ông đã quyết định tạm hoãn kế hoạch tấn công vào các cơ sở điện và năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày.

Ông Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm
Ông Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm

VOV.VN - Telegraph dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm như một điều kiện để hướng tới hòa bình.

Iran tuyên bố không khuất phục trước các mối đe dọa liên quan Hormuz
Iran tuyên bố không khuất phục trước các mối đe dọa liên quan Hormuz

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 22/3 cho biết nước này sẽ không còn “bị lung lay bởi các lời đe dọa” liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran nếu tuyến hàng hải này không được mở lại.

