Mỹ tính tăng cường 3.000 lính dù cho chiến dịch quân sự ở Iran?

Tờ New York Times dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết lực lượng có thể được triển khai thuộc “Lực lượng Phản ứng Nhanh” của Sư đoàn Dù số 82, Lục quân Mỹ. Lữ đoàn tác chiến này gồm khoảng 3.000 binh sĩ, có khả năng triển khai cùng trang thiết bị tới bất kỳ điểm nóng nào trên thế giới trong vòng 18 giờ.

Ngoài lữ đoàn tác chiến, một số đơn vị thuộc bộ chỉ huy của Sư đoàn Dù số 82 cũng có thể được huy động nhằm hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel, hiện đã bước sang tuần thứ tư.

Theo nguồn tin, lực lượng này có thể được sử dụng trong kịch bản kiểm soát đảo Kharg – cảng xuất khẩu dầu mỏ quan trọng bậc nhất của Iran. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng nhấn mạnh đây mới chỉ là phương án đang được xem xét, chưa có mệnh lệnh triển khai chính thức từ Lầu Năm Góc hoặc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị phụ trách khu vực Trung Đông.

Phản hồi trước thông tin trên, Lầu Năm Góc từ chối bình luận chi tiết. Trả lời báo The Independent, một quan chức cho biết: “Vì lý do an ninh tác chiến, chúng tôi không thảo luận về các kế hoạch trong tương lai hoặc các kịch bản giả định".