Israel và Hezbollah đụng độ tại một ngôi làng chiến lược ở miền Nam Lebanon

Quân đội Israel tuyên bố đã bao vây hoàn toàn thị trấn Bint Jbeil ở miền Nam Lebanon, sau nhiều ngày giao tranh và đã tiêu diệt hơn 100 thành viên Hezbollah tại đây trong tuần qua. Quân đội Israel hôm nay (14/4) cũng xác nhận, 1 binh sĩ nước này thiệt mạng tại miền Nam Lebanon trong các cuộc giao tranh gần đây.

Một quan chức quân đội Israel cho rằng, việc kiểm soát hoàn toàn thị trấn Bint Jbeil sẽ đạt được trong vài ngày tới, khiến Hezbollah bị hạn chế khả năng tấn công miền Bắc Israel từ khu vực này. Hezbollah đã đưa ra nhiều tuyên bố về việc tấn công lực lượng và phương tiện của Israel tại thị trấn Bint Jbeil kể từ hôm 9/4.

Tòa nhà bị phá hủy sau các đợt không kích của Israel xuống Zrariyeh, miền Nam Lebanon ngày 9/4/2026 - Ảnh: THX/TTXVN

Cách biên giới Israel 5km, Bint Jbeil từ lâu đã là điểm nóng chiến lược, nơi đã xảy ra các trận chiến ác liệt giữa bên trước đây, cũng như mang tính biểu tượng khi cựu thủ lĩnh của Hezbollah, ông Hassan Nasrallah đã có bài phát biểu tại đây vào năm 2000, tuyên bố “giải phóng” sau khi Israel buộc phải rút khỏi miền Nam Lebanon sau 18 năm chiếm đóng.

Các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn, khi phái đoàn Israel và phái đoàn Lebanon có cuộc đàm phán trong hôm nay tại Mỹ, thảo luận về các biện pháp nhằm chấm dứt xung đột.