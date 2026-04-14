Israel và Hezbollah đụng độ tại một ngôi làng chiến lược ở miền Nam Lebanon

Thứ Ba, 23:44, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giao tranh dữ dội đã làm rung chuyển thị trấn Bint Jbeil chiến lược ở miền Nam Lebanon vào hôm qua (13/4), khi quân đội Israel bao vây khu vực này, trong khi các chiến binh Hezbollah phóng tên lửa vào binh lính Israel.

Quân đội Israel tuyên bố đã bao vây hoàn toàn thị trấn Bint Jbeil ở miền Nam Lebanon, sau nhiều ngày giao tranh và đã tiêu diệt hơn 100 thành viên Hezbollah tại đây trong tuần qua. Quân đội Israel hôm nay (14/4) cũng xác nhận, 1 binh sĩ nước này thiệt mạng tại miền Nam Lebanon trong các cuộc giao tranh gần đây.

Một quan chức quân đội Israel cho rằng, việc kiểm soát hoàn toàn thị trấn Bint Jbeil sẽ đạt được trong vài ngày tới, khiến Hezbollah bị hạn chế khả năng tấn công miền Bắc Israel từ khu vực này. Hezbollah đã đưa ra nhiều tuyên bố về việc tấn công lực lượng và phương tiện của Israel tại thị trấn Bint Jbeil kể từ hôm 9/4.

israel va hezbollah dung do tai mot ngoi lang chien luoc o mien nam lebanon hinh anh 1
Tòa nhà bị phá hủy sau các đợt không kích của Israel xuống Zrariyeh, miền Nam Lebanon ngày 9/4/2026 - Ảnh: THX/TTXVN

Cách biên giới Israel 5km, Bint Jbeil từ lâu đã là điểm nóng chiến lược, nơi đã xảy ra các trận chiến ác liệt giữa bên trước đây, cũng như mang tính biểu tượng khi cựu thủ lĩnh của Hezbollah, ông Hassan Nasrallah đã có bài phát biểu tại đây vào năm 2000, tuyên bố “giải phóng” sau khi Israel buộc phải rút khỏi miền Nam Lebanon sau 18 năm chiếm đóng.

Các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn, khi phái đoàn Israel và phái đoàn Lebanon có cuộc đàm phán trong hôm nay tại Mỹ, thảo luận về các biện pháp nhằm chấm dứt xung đột.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: đụng độ giữa Israel và Hezbollah miền nam lebanon thị trấn Bint Jbeil
Tin liên quan

Lebanon tìm kiếm lệnh ngừng bắn trước khi bước vào đàm phán với Israel

VOV.VN - Một quan chức Lebanon cho biết, trong cuộc đàm phán trực tiếp với Israel do Mỹ làm trung gian vào hôm nay, phía Beirut sẽ đề xuất một lệnh ngừng bắn như điều kiện tiên quyết để tiến tới các cuộc thương lượng rộng hơn.

VOV.VN - Một quan chức Lebanon cho biết, trong cuộc đàm phán trực tiếp với Israel do Mỹ làm trung gian vào hôm nay, phía Beirut sẽ đề xuất một lệnh ngừng bắn như điều kiện tiên quyết để tiến tới các cuộc thương lượng rộng hơn.

Israel muốn gì từ Lebanon trong cuộc đàm phán lịch sử tại Washington?

VOV.VN - Israel và Lebanon dự kiến tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington vào hôm 14/4, đánh dấu cuộc gặp công khai đầu tiên giữa các quan chức cấp cao hai nước trong hơn 40 năm.

VOV.VN - Israel và Lebanon dự kiến tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington vào hôm 14/4, đánh dấu cuộc gặp công khai đầu tiên giữa các quan chức cấp cao hai nước trong hơn 40 năm.

Lebanon nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột Israel - Hezbollah

VOV.VN - Thủ tướng Lebanon ngày 12/4 cho biết, nước này đang nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột Israel - Hezbollah, trong khi Thủ tướng Israel tuyên bố cuộc chiến với Hezbollah vẫn chưa kết thúc.

VOV.VN - Thủ tướng Lebanon ngày 12/4 cho biết, nước này đang nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột Israel - Hezbollah, trong khi Thủ tướng Israel tuyên bố cuộc chiến với Hezbollah vẫn chưa kết thúc.

