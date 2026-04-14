中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lebanon tìm kiếm lệnh ngừng bắn trước khi bước vào đàm phán với Israel

Thứ Ba, 20:46, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một quan chức Lebanon cho biết, trong cuộc đàm phán trực tiếp với Israel do Mỹ làm trung gian vào hôm nay, phía Beirut sẽ đề xuất một lệnh ngừng bắn như điều kiện tiên quyết để tiến tới các cuộc thương lượng rộng hơn.

Theo quan chức này, Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh dự kiến trình bày một khuôn khổ cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Đề xuất bao gồm việc Israel rút quân khỏi lãnh thổ Lebanon, đổi lại lực lượng Hezbollah – tổ chức được Iran hậu thuẫn – sẽ được giải giáp.

lebanon tim kiem lenh ngung ban truoc khi buoc vao dam phan voi israel hinh anh 1
Một cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Beirut. Ảnh: AP

Beirut đánh giá tiến trình đàm phán sẽ “dài và phức tạp”, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu chính của chính phủ là tách biệt cuộc xung đột tại Lebanon khỏi các cuộc thương lượng ngừng bắn giữa Iran và Mỹ.

Trước đó, Iran đã yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc tấn công vào Lebanon như một điều kiện để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững với Washington. Tuy nhiên, quan chức Lebanon khẳng định: “Chúng tôi không muốn Iran đàm phán thay mặt mình”.

Khi được hỏi về khả năng hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện với Israel – mục tiêu do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu ra – quan chức này cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận: "Có thể điều đó sẽ xảy ra, cũng có thể không. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là mang lại hòa bình cho người dân Lebanon, để đất nước có thể sống trong ổn định và yên bình".

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Lebanon Israel lệnh ngừng bắn đàm phán Lebanon Israel Mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran chấp nhận ngừng bắn với Mỹ và Israel nhưng cảnh báo: Xung đột chưa kết thúc
VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 8/4 cho biết nước này đã chấp nhận lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần trong bối cảnh xung đột với Mỹ và Israel vẫn diễn biến phức tạp.

Israel đồng ý tham gia thỏa thuận ngừng bắn cùng với Mỹ
VOV.VN - Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết Israel đã đồng ý tham gia thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran, do Tổng thống Donald Trump công bố.

Israel tăng tốc nhằm đạt mục tiêu cốt lõi ở Iran
VOV.VN - Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra thời hạn mới để Iran đạt được thỏa thuận hòa bình và chấm dứt xung đột, Israel được cho là đang tăng tốc nhằm đạt mục tiêu cốt lõi: vô hiệu hóa chương trình hạt nhân của Tehran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ