Lebanon tìm kiếm lệnh ngừng bắn trước khi bước vào đàm phán với Israel

Theo quan chức này, Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh dự kiến trình bày một khuôn khổ cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Đề xuất bao gồm việc Israel rút quân khỏi lãnh thổ Lebanon, đổi lại lực lượng Hezbollah – tổ chức được Iran hậu thuẫn – sẽ được giải giáp.

Một cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Beirut. Ảnh: AP

Beirut đánh giá tiến trình đàm phán sẽ “dài và phức tạp”, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu chính của chính phủ là tách biệt cuộc xung đột tại Lebanon khỏi các cuộc thương lượng ngừng bắn giữa Iran và Mỹ.

Trước đó, Iran đã yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc tấn công vào Lebanon như một điều kiện để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững với Washington. Tuy nhiên, quan chức Lebanon khẳng định: “Chúng tôi không muốn Iran đàm phán thay mặt mình”.

Khi được hỏi về khả năng hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện với Israel – mục tiêu do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu ra – quan chức này cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận: "Có thể điều đó sẽ xảy ra, cũng có thể không. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là mang lại hòa bình cho người dân Lebanon, để đất nước có thể sống trong ổn định và yên bình".