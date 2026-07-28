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Israel và Lebanon nối lại đàm phán vào tuần tới tại Rome

Thứ Ba, 11:34, 28/07/2026
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VOV.VN - Đại diện Israel và Lebanon dự kiến nối lại các cuộc thảo luận kỹ thuật vào tuần tới tại Rome, Italy, nhằm triển khai thỏa thuận khung ba bên về kết thúc giao tranh đạt được hồi tháng trước ở Washington, Mỹ.

 

Truyền thông Israel cho biết kế hoạch đàm phán trên được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố sáng nay (28/7), ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

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Hình ảnh cờ Israel và Lebanon tại một đài tưởng niệm gần biên giới Israel - Lebanon ngày 27/6, sau khi Israel và Lebanon ký kết một thỏa thuận khung sau các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian. Ảnh: Reuters

Theo đó, các đội kỹ thuật của Israel và Lebanon sẽ gặp nhau tại Rome từ ngày 4-6/8, tập trung thảo luận việc thực thi thỏa thuận khung Mỹ - Israe l - Lebanon ký hồi tháng 6/2026, bao gồm việc mở rộng tiến trình rút quân thí điểm của Israel ra khỏi Nam Lebanon và hướng tới một thỏa thuận hòa bình và an ninh toàn diện Israel - Lebanon. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định thực thi thỏa thuận khung ba bên chính là con đường duy nhất để mang lại hòa bình lâu dài cho Israel và Lebanon.

Báo chí khu vực và quốc tế nhận định, bên cạnh vấn đề Iran, cuộc xung đột Israel - Lebanon cũng sẽ là nội dung nghị sự trọng tâm trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu hôm nay.

Liên quan đến phản ứng quốc tế, cơ quan Nhân quyền Liên hợp quốc hôm qua cảnh báo rằng các hành động vi phạm nhân quyền quy mô lớn tại Lebanon có thể cấu thành “tội ác chiến tranh”. Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Beirut của Lebanon, người đứng đầu cơ quan Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cho biết cơ quan này đã ghi nhận những hành vi vi phạm luật nhân quyền quy mô lớn ở Lebanon, trong đó một số hành vi có thể đã đạt tới mức độ “tội ác chiến tranh”. Tuy nhiên, bên gây ra hành vi vi phạm, không được đề cập.

Theo các số liệu chính thức do Lebanon công bố, hoạt động quân sự do quân đội Israel tiến hành tại Lebanon từ ngày 2/3/2026, đã khiến tổng cộng hơn 4.300 người thiệt mạng, hơn 12.200 người bị thương, hàng chục nghìn người bị mất nhà cửa và phải đi sơ tán cưỡng bức.

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Thủ tướng Israel lên đường đi Mỹ để bàn chuyện Iran

VOV.VN - Ngày 27/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên đường tới Washington, Mỹ, nơi ông sẽ có cuộc họp với Tổng thống chủ nhà Donald Trump. Đây sẽ là cuộc hội đàm Mỹ - Israel trực tiếp đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với Iran.

Bá Thi/VOV-Cairo
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