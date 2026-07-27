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Thủ tướng Israel lên đường đi Mỹ để bàn chuyện Iran

Thứ Hai, 21:06, 27/07/2026
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VOV.VN - Ngày 27/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên đường tới Washington, Mỹ, nơi ông sẽ có cuộc họp với Tổng thống chủ nhà Donald Trump. Đây sẽ là cuộc hội đàm Mỹ - Israel trực tiếp đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với Iran.

Chuyến thăm lần này sẽ là lần thứ 8 ông Netanyahu và ông Trump gặp mặt trực tiếp kể từ khi Tổng thống Mỹ trở lại nắm quyền tháng 1/2025. Đây cũng là cuộc gặp đầu tiên kể từ tháng Hai, ngay trước khi Israel và Mỹ phát động chiến dịch không kích chung chống lại Iran.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Mar-a-Lago, Florida tháng 12/2025 (Ảnh: Reuters)

“Trong thời điểm phức tạp này, bạn cần phải hành động với cả quyết tâm cao độ và sự khôn ngoan tuyệt vời. Chúng ta sẽ thảo luận tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự, chủ yếu là Iran”, Thủ tướng Israel Netanyahu nói.

“Tất nhiên, mục tiêu của chúng ta là bảo vệ an ninh của mình và cũng là mở rộng vòng tròn hòa bình xung quanh chúng ta”, ông Netanyahu nói trong một tuyên bố video khi khởi hành.

Israel đã không tham gia vào chiến dịch ném bom của Mỹ nhằm vào Iran kéo dài hai tuần qua. Hành động này đã khiến Tehran đáp trả bằng cách bắn vào các căn cứ của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh. Chiến dịch chỉ tạm dừng vào cuối tuần qua.

Iran cho biết họ sẽ tạm ngừng các cuộc tấn công của mình chừng nào lệnh tạm dừng của Mỹ còn hiệu lực.

Trong những tuần gần đây, Thủ tương Israel Netanyahu đã thừa nhận có một số bất đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi lợi ích của Israel và Mỹ trong khu vực dường như ngày càng khác biệt.

Trong một cuộc điện đàm gay gắt hồi tháng 6, ông Trump đã gọi nhà lãnh đạo Israel là “điên khùng”. Thông tin này sau đó được chính Trump công khai xác nhận.

Trong một động thái dường như nhằm xoa dịu đồng minh Mỹ, hôm 26/7, Israel cho biết họ sẽ cho phép một lực lượng an ninh đa quốc gia tiến vào Gaza theo đề xuất trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ dành cho vùng lãnh thổ này.

Ngày 21/7, Israel thông báo rằng họ đã tái triển khai một số lực lượng ở miền Nam Lebanon, như một phần của các thỏa thuận do Mỹ hậu thuẫn đạt được với chính quyền Lebanon trong những tuần gần đây.

Ngoài chủ đề Iran, cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng màn thể hiện mối quan hệ thân thiết truyền thống giữa hai nhà lãnh đạo, có thể giúp ông Netanyahu cải thiện tình hình ở trong nước. Nhà lãnh đạo Israel sẽ phải đối mặt với cuộc bầu cử vào ngày 27/10 và đang gặp khó khăn trong các cuộc thăm dò dư luận.

Phan Tùng/VOV.VN
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