Lebanon và Israel tiết lộ thời gian và địa điểm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo

Lebanon và Israel - hai đối thủ lâu năm đã tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp trong hơn 3 tháng qua, với mục tiêu được tuyên bố là chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch kể từ khi một cuộc chiến mới nổ ra vào ngày 2/3 giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Cảnh tượng đổ nát ở miền Nam Lebanon. Ảnh: AP

Các cuộc gặp trực tiếp ở cấp đại sứ là điều bất thường giữa hai quốc gia vẫn chính thức trong tình trạng chiến tranh và không có quan hệ ngoại giao bình thường trong nhiều thập kỷ.

Năm cuộc họp do Mỹ chủ trì đã dẫn tới một thỏa thuận khung vào cuối tháng trước, trong đó dự kiến Hezbollah sẽ giải giáp, Israel từng bước rút quân khỏi miền Nam Lebanon và quân đội Lebanon được triển khai tại khu vực này.

Sau đó, các cuộc đàm phán ở cấp đại sứ đã được chuyển sang thủ đô Italy để các phái đoàn thảo luận về những chi tiết kỹ thuật và nguyên tắc triển khai các “khu vực thí điểm” - thuật ngữ dùng để chỉ những khu vực địa lý - nơi tiến trình theo từng giai đoạn trên sẽ được thực hiện.

Cuộc rút quân đầu tiên của Israel trong khuôn khổ chương trình khu vực thí điểm đã diễn ra trong tuần này. Lực lượng Israel đã rút khỏi thị trấn Zawtar al-Gharbiyeh ở miền Nam Lebanon và quân đội Lebanon bắt đầu triển khai binh sĩ tại đây, nhưng đề nghị người dân trì hoãn việc trở về cho đến khi thị trấn được rà phá hết vật liệu nổ chưa phát nổ.

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam đã tới thăm Zawtar al-Gharbiyeh hôm 22/7 và cắm quốc kỳ Lebanon tại đây. Ông cho biết chính phủ sẽ nỗ lực mở lại các tuyến đường, dọn dẹp đống đổ nát và khôi phục các dịch vụ công để người dân có thể trở về. Ông Salam nói việc Israel rút quân là một bước đi đầu tiên quan trọng, nhưng Lebanon muốn Israel rút hoàn toàn quân khỏi toàn bộ lãnh thổ Lebanon.