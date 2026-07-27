Lãnh tụ tối cao Iran nêu điều kiện chấm dứt xung đột tại Lebanon

Trong thông cáo được phát trên truyền hình, lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nhấn mạnh rằng, việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon là nền tảng để đạt được một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột.

Tấm biển có in hình Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại trung tâm thủ đô Tehran, Iran, ngày 6/4/2026. Ảnh: AP

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran nhằm tạo thêm không gian cho các nỗ lực ngoại giao. Ông Mike Waltz khẳng định Mỹ vẫn ưu tiên giải pháp đàm phán để giảm căng thẳng trong khu vực.

Trong một diễn biến liên quan, theo một quan chức Lebanon, nước này và Israel dự kiến sẽ tiến hành vòng đàm phán tiếp theo do Mỹ làm trung gian vào ngày 4/8 tại Italy. Cuộc đàm phán nhằm thúc đẩy việc triển khai kế hoạch rút lực lượng của Israel khỏi miền Nam Lebanon và triển khai quân đội Lebanon tại khu vực này, theo các thỏa thuận đã đạt được giữa các bên.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế và thúc đẩy đối thoại nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.