English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lãnh tụ tối cao Iran nêu điều kiện chấm dứt xung đột tại Lebanon

Thứ Hai, 09:13, 27/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 26/7 tuyên bố việc bảo đảm “toàn vẹn lãnh thổ” của Lebanon là điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang được thúc đẩy.

Trong thông cáo được phát trên truyền hình, lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nhấn mạnh rằng, việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon là nền tảng để đạt được một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột.

lanh tu toi cao iran neu dieu kien cham dut xung dot tai lebanon hinh anh 1
Tấm biển có in hình Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại trung tâm thủ đô Tehran, Iran, ngày 6/4/2026. Ảnh: AP

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran nhằm tạo thêm không gian cho các nỗ lực ngoại giao. Ông Mike Waltz khẳng định Mỹ vẫn ưu tiên giải pháp đàm phán để giảm căng thẳng trong khu vực.

Trong một diễn biến liên quan, theo một quan chức Lebanon, nước này và Israel dự kiến sẽ tiến hành vòng đàm phán tiếp theo do Mỹ làm trung gian vào ngày 4/8 tại Italy. Cuộc đàm phán nhằm thúc đẩy việc triển khai kế hoạch rút lực lượng của Israel khỏi miền Nam Lebanon và triển khai quân đội Lebanon tại khu vực này, theo các thỏa thuận đã đạt được giữa các bên.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế và thúc đẩy đối thoại nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.

Văn Huy/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tên lửa Kheibar Shekan và bước chuyển mình trong học thuyết tác chiến của Iran
Tên lửa Kheibar Shekan và bước chuyển mình trong học thuyết tác chiến của Iran

VOV.VN - Không chỉ sở hữu khả năng tấn công tầm trung, tên lửa Kheibar Shekan còn phản ánh cách Iran kết hợp tên lửa, máy bay không người lái và chiến thuật tác chiến điện tử để tạo sức ép lên các hệ thống phòng thủ hiện đại của Mỹ và đồng minh tại Trung Đông.

Tên lửa Kheibar Shekan và bước chuyển mình trong học thuyết tác chiến của Iran

Tên lửa Kheibar Shekan và bước chuyển mình trong học thuyết tác chiến của Iran

VOV.VN - Không chỉ sở hữu khả năng tấn công tầm trung, tên lửa Kheibar Shekan còn phản ánh cách Iran kết hợp tên lửa, máy bay không người lái và chiến thuật tác chiến điện tử để tạo sức ép lên các hệ thống phòng thủ hiện đại của Mỹ và đồng minh tại Trung Đông.

Iran thông báo dừng tấn công, sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ
Iran thông báo dừng tấn công, sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Một nguồn tin cấp cao Iran hôm qua cho biết nước này sẽ dừng toàn bộ hoạt động tập kích, nếu Mỹ không tiếp tục gây hấn. Iran đồng thời khẳng định sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ để giải quyết xung đột.

Iran thông báo dừng tấn công, sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ

Iran thông báo dừng tấn công, sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Một nguồn tin cấp cao Iran hôm qua cho biết nước này sẽ dừng toàn bộ hoạt động tập kích, nếu Mỹ không tiếp tục gây hấn. Iran đồng thời khẳng định sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ để giải quyết xung đột.

Iran và Oman tiếp tục đàm phán về quản lý eo biển Hormuz
Iran và Oman tiếp tục đàm phán về quản lý eo biển Hormuz

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran hôm nay (26/7) thông báo đàm phán giữa nước này và Oman về quản lý eo biển Hormuz đã đạt được tiến triển. Tuy nhiên, kết quả thảo luận cụ thể chưa được công bố.

Iran và Oman tiếp tục đàm phán về quản lý eo biển Hormuz

Iran và Oman tiếp tục đàm phán về quản lý eo biển Hormuz

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran hôm nay (26/7) thông báo đàm phán giữa nước này và Oman về quản lý eo biển Hormuz đã đạt được tiến triển. Tuy nhiên, kết quả thảo luận cụ thể chưa được công bố.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ