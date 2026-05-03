  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Số người chết tại Gaza gần chạm ngưỡng 73.000

Chủ Nhật, 05:44, 03/05/2026
VOV.VN - Ngày 2/5, Cơ quan Y tế Palestine tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do các cuộc tấn công của quân đội Israel vào Dải Gaza, dù vùng đất này đang trong thời gian ngừng bắn. Tính từ đầu xung đột, số người thiệt mạng ở Gaza đã gần chạm mốc 73.000 người.


Theo cơ quan Y tế Gaza, trong 24h qua, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào Gaza khiến tổng cộng 7 người chết và 27 người bị thương. Như vậy, kể từ thời điểm lệnh ngừng bắn Gaza có hiệu lực ngày 10/10/2025, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào Gaza khiến tổng cộng 828 người chết và 2.342 người bị thương.

Gaza bị tán phá trong xung đột. (Ảnh: Reuters)

Tính chung từ đầu chiến sự tháng 10/2023, xung đột đã cướp đi mạng sống của hơn 72.600 người và khiến hơn 172.400 người bị thương. Ngoài ra, còn hàng nghìn người được xác định vẫn bị vùi lấp dưới các đổng đổ nát do các cuộc không kích của quân đội Israel gây ra và nhiều khả năng cũng đã tử vong. Tuy nhiên, số liệu không cho biết tỷ lệ chính xác có bao nhiêu dân thường nằm trong số thương vong trên.

Trong một số đánh giá thời gian qua, nhà nhiều phân tích khu vực lo ngại cuộc xung đột Gaza và đặc biệt là tình hình nhân đạo tồi tệ tại đây đang bị lãng quên, do khu vực và thế giới đang quá tập trung vào cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Các cuộc không kích của Israel khiến 4 người thiệt mạng ở Gaza

VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel hôm 30/4 tại Gaza đã khiến ít nhất 4 người Palestine thiệt mạng, trong khi một phái đoàn Hamas đang gặp gỡ các nhà trung gian hòa giải tại Ai Cập, để thảo luận về các cách thức nhằm khôi phục việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025.

VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel hôm 30/4 tại Gaza đã khiến ít nhất 4 người Palestine thiệt mạng, trong khi một phái đoàn Hamas đang gặp gỡ các nhà trung gian hòa giải tại Ai Cập, để thảo luận về các cách thức nhằm khôi phục việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025.

Israel ngăn chặn đoàn tàu cứu trợ nhân đạo đến Dải Gaza

VOV.VN - Theo thông báo từ các nhà tổ chức thuộc “Đoàn tàu tự do Global Sumud” vào ngày 30/4, các tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân Palestine xuất phát từ cảng Barcelona (Tây Ban Nha) từ ngày 12/4 đã bị phía Israel ngăn chặn tại vùng biển quốc tế, khu vực gần Hy Lạp. 

VOV.VN - Theo thông báo từ các nhà tổ chức thuộc “Đoàn tàu tự do Global Sumud” vào ngày 30/4, các tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân Palestine xuất phát từ cảng Barcelona (Tây Ban Nha) từ ngày 12/4 đã bị phía Israel ngăn chặn tại vùng biển quốc tế, khu vực gần Hy Lạp. 

Các cuộc tấn công của Israel tại Gaza khiến 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Các cuộc tấn công hôm nay (26/4) của Israel đã khiến ít nhất 4 người Palestine ở Gaza thiệt mạng. Những cuộc tấn công tương tự cũng xảy ra liên tiếp trong những ngày qua.

VOV.VN - Các cuộc tấn công hôm nay (26/4) của Israel đã khiến ít nhất 4 người Palestine ở Gaza thiệt mạng. Những cuộc tấn công tương tự cũng xảy ra liên tiếp trong những ngày qua.

