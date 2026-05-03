Số người chết tại Gaza gần chạm ngưỡng 73.000



Theo cơ quan Y tế Gaza, trong 24h qua, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào Gaza khiến tổng cộng 7 người chết và 27 người bị thương. Như vậy, kể từ thời điểm lệnh ngừng bắn Gaza có hiệu lực ngày 10/10/2025, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào Gaza khiến tổng cộng 828 người chết và 2.342 người bị thương.

Tính chung từ đầu chiến sự tháng 10/2023, xung đột đã cướp đi mạng sống của hơn 72.600 người và khiến hơn 172.400 người bị thương. Ngoài ra, còn hàng nghìn người được xác định vẫn bị vùi lấp dưới các đổng đổ nát do các cuộc không kích của quân đội Israel gây ra và nhiều khả năng cũng đã tử vong. Tuy nhiên, số liệu không cho biết tỷ lệ chính xác có bao nhiêu dân thường nằm trong số thương vong trên.

Trong một số đánh giá thời gian qua, nhà nhiều phân tích khu vực lo ngại cuộc xung đột Gaza và đặc biệt là tình hình nhân đạo tồi tệ tại đây đang bị lãng quên, do khu vực và thế giới đang quá tập trung vào cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran.