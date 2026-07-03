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Ít nhất 3.700 ca tử vong do nắng nóng tại Pháp, Bỉ và Hà Lan

Thứ Sáu, 19:35, 03/07/2026
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VOV.VN - Pháp, Hà Lan và Bỉ đã ghi nhận tổng cộng khoảng 3.700 ca tử vong trong đợt nắng nóng diễn ra vào tháng 6, khi nhiệt độ tăng vọt trên khắp châu Âu. Giới chức các nước cảnh báo đây mới chỉ là số liệu sơ bộ và có thể còn tăng trong thời gian tới.

Các chuyên gia cho biết đợt nắng nóng kéo dài từ khoảng ngày 20 đến 28/6 là đợt nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu, gây gián đoạn hoạt động sản xuất điện, làm hư hại cơ sở hạ tầng và khiến hệ thống y tế quá tải. Theo các nhà khoa học, hiện tượng thời tiết cực đoan này gần như chắc chắn có liên quan đến biến đổi khí hậu.

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Nắng nóng ở Pháp. Ảnh: Reuters

Tại Pháp, Bộ trưởng Y tế Stéphanie Rist cho biết đã ghi nhận 2.025 ca tử vong trong thời gian nắng nóng, trong đó số ca tử vong ở nhóm người trên 45 tuổi tăng đáng kể. Cơ quan Y tế Công cộng Pháp cho biết số người tử vong tại nhà trong giai đoạn từ ngày 22 đến 28/6 tăng 91% so với tuần trước đó. Số ca tử vong tại các viện dưỡng lão và cơ sở chăm sóc y tế cũng tăng lên.

“Mức tử vong thực tế sẽ còn cao hơn những con số ban đầu này”, cơ quan y tế nước này cảnh báo.

Tại Bỉ, Bộ Y tế cho biết nước này ghi nhận khoảng 1.200 ca tử vong trong giai đoạn từ ngày 18 đến 29/6. Trong số đó, 530 trường hợp là người từ 85 tuổi trở lên, còn 180 trường hợp là người dưới 65 tuổi. Bộ Y tế Bỉ cho biết mức tử vong như vậy trong một đợt nắng nóng là điều chưa từng có tại nước này.

Trong khi đó, theo giới chức Hà Lan, đợt nắng nóng đã khiến nước này ghi nhận khoảng 480 ca tử vong, chủ yếu ở nhóm người trên 80 tuổi.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: Reuters
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