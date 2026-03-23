Ít nhất 40 cơ sở năng lượng bị thiệt hại nghiêm trọng do xung đột Trung Đông

Theo người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ít nhất 40 cơ sở năng lượng đã bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng ở Trung Đông do cuộc xung đột đang diễn ra.

Cơ sở sản xuất khí đốt và khí hoá lỏng Ras Laffan nằm cách thủ đô Doha của Qatar khoảng 80km về phía Bắc. Ảnh: dohanews/TTXVN

Giám đốc điều hành IEA, ông Fatih Birol hôm nay (23/3) cho biết, ít nhất 40 cơ sở năng lượng tại 9 quốc gia ở Trung Đông bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng và nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với mối đe dọa lớn do cuộc xung đột Trung Đông.

Ông Fatih Birol đánh giá cuộc xung đột Trung Đông đã gây ra tác động tổng hợp tồi tệ hơn cả cú sốc dầu mỏ những năm 1970 và ảnh hưởng đến thị trường khí đốt của cuộc xung đột Nga - Ukraine cộng lại.

Cơ quan này hiện đang tham vấn với các chính phủ ở châu Âu và châu Á về triển vọng giải phóng thêm lượng dầu dự trữ. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời giúp trấn an thị trường.

IEA hôm 11/3 đã nhất trí giải phóng lượng dầu kỷ lục là 400 triệu thùng từ kho dự trữ chiến lược, để ngăn chặn một phần sự tăng vọt của giá dầu thô toàn cầu. Lượng dầu được giải phóng chiếm 20% tổng lượng dự trữ của cơ quan này.