Ít nhất 40 cơ sở năng lượng bị thiệt hại nghiêm trọng do xung đột Trung Đông

Thứ Hai, 21:49, 23/03/2026
VOV.VN - Ít nhất 40 cơ sở năng lượng tại Trung Đông bị thiệt hại nghiêm trọng do xung đột leo thang, làm dấy lên lo ngại khủng hoảng năng lượng toàn cầu và biến động mạnh của thị trường dầu mỏ.

Theo người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ít nhất 40 cơ sở năng lượng đã bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng ở Trung Đông do cuộc xung đột đang diễn ra.

It nhat 40 co so nang luong bi thiet hai nghiem trong do xung dot trung Dong hinh anh 1
Cơ sở sản xuất khí đốt và khí hoá lỏng Ras Laffan nằm cách thủ đô Doha của Qatar khoảng 80km về phía Bắc. Ảnh: dohanews/TTXVN

Giám đốc điều hành IEA, ông Fatih Birol hôm nay (23/3) cho biết, ít nhất 40 cơ sở năng lượng tại 9 quốc gia ở Trung Đông bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng và nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với mối đe dọa lớn do cuộc xung đột Trung Đông.

Ông Fatih Birol đánh giá cuộc xung đột Trung Đông đã gây ra tác động tổng hợp tồi tệ hơn cả cú sốc dầu mỏ những năm 1970 và ảnh hưởng đến thị trường khí đốt của cuộc xung đột Nga - Ukraine cộng lại.

Cơ quan này hiện đang tham vấn với các chính phủ ở châu Âu và châu Á về triển vọng giải phóng thêm lượng dầu dự trữ. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời giúp trấn an thị trường.

IEA hôm 11/3 đã nhất trí giải phóng lượng dầu kỷ lục là 400 triệu thùng từ kho dự trữ chiến lược, để ngăn chặn một phần sự tăng vọt của giá dầu thô toàn cầu. Lượng dầu được giải phóng chiếm 20% tổng lượng dự trữ của cơ quan này.

Ngô Minh/VOV-Cairo
Tag: Trung Đông năng lượng giá dầu IEA Fatih Birol xung đột kinh tế thế giới an ninh năng lượng dầu mỏ tin quốc tế
Chiến sự Trung Đông: Iran dọa "đánh sập" hạ tầng năng lượng Vùng Vịnh
VOV.VN - Ngày thứ 23 trong cuộc chiến ác liệt tại Trung Đông, Israel và Iran tiếp tục mở thêm các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau. Các bên cũng phát đi nhiều tín hiệu cho thấy chiến sự còn kéo dài và ngày càng leo thang phức tạp hơn.

Ấn Độ lập Nhóm tăng cường ứng phó rủi ro từ xung đột Trung Đông
VOV.VN - Ngày 22/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì hai cuộc họp quan trọng, kéo dài nhiều giờ đồng hồ, với các Bộ trưởng liên bang và Ủy ban Nội các về An ninh (CCS), nhằm đánh giá các tác động của xung đột Trung Đông, đồng thời bàn các biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với nền kinh tế và đời sống người dân.

Chiến sự Trung Đông: Saudi Arabia trục xuất Tùy viên an ninh Iran
VOV.VN - Tiếp tục chuỗi phản ứng cứng rắn của Vùng Vịnh với các cuộc tấn công liên tiếp từ Iran, hôm 21/3, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia thông báo trục xuất Tùy viên An ninh của Iran khỏi nước này.

