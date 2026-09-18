Italy chuẩn bị triển khai hải quân đến eo biển Bab el-Mandab

Theo truyền thông khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto đưa ra khẳng định này trong một tuyên bố chính thức hôm 17/9. Ông Crosetto cho biết, ông và Tham mưu trưởng quân đội Italy đã nhất trí huy động hải quân nước này chuẩn bị cho mọi bước đi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn của tàu thuyền Italy lưu thông tại eo biển Bab el-Mandab.

Eo biển Bab el-Mandab. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Italy cảnh báo việc chậm trễ trong ứng phó với những rủi ro hàng hải đang gia tăng, có thể gây ra những hệ lụy trực tiếp cho nền kinh tế và người dân. Tuy nhiên, thời gian, biện pháp cũng như các tài sản và khí tài hải quân mà Italy có thể triển khai đến eo Bab el-Mandab không được đề cập.

Tuyên bố sẽ triển khai hải quân Italy đến eo biển Bab el-Mandab được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi ở Yemen đang gia tăng kiểm soát vùng biển chiến lược này. Tuần trước, nhóm vũ trang thân Iran đã đánh bật quân đội chính phủ Yemen và chiếm giữ hàng loạt khu vực trọng yếu xung quanh eo Bab el-Mandab, trong đó có thành phố cảng chiến lược Mokha và đảo Mayyun nằm giữa eo biển. Diễn tiến này đã khiến lượng tàu đi qua eo Bab el-Mandab liên tục suy giảm.

Báo cáo của PortWatch thuộc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, trong ngày 17/9, chỉ còn 4 tàu đi qua vùng biển chiến lược này, tương đương mức giảm lên tới 88%. Trong điều kiện bình thường, trung bình có khoảng 33 tàu hàng các loại đi qua eo biển Bab el-Mandab mỗi ngày, biến tuyến vận tải này trở thành con đường giao thương huyết mạch của thế giới, chiếm tỷ trọng khoảng 12% tổng thương mại toàn cầu.