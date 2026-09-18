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Tàu hàng đi qua eo biển Bab el-Mandab tiếp tục xuống sát mức kỷ lục

Thứ Sáu, 09:44, 18/09/2026
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VOV.VN - Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế công bố hôm 17/9 cho biết lượng tàu hàng đi qua eo biển Bab el-Mandab đang ở mức rất thấp, gần sát mức kỷ lục ghi nhận hồi đầu tháng 8/2026.

Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế do PortWatch thuộc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố cho biết, trong 24 giờ qua, chỉ có 4 tàu hàng đi qua eo biển Bab el-Mandab nối giữa Biển Đỏ và Ấn Độ Dương, tương đương mức suy giảm lên tới 88%. Nếu tính riêng các tàu chở nhiên liệu (gồm dầu thô, xăng thành phẩm hoặc khí đốt), mức suy giảm lên tới 91%, do chỉ có duy nhất 1 tàu chở nhiên liệu lưu thông.

tau hang di qua eo bien bab el-mandab tiep tuc xuong sat muc ky luc hinh anh 1
Eo Bab el-Mandab. Ảnh: Wikipedia

Cũng theo nguồn tin, cả 4 tàu hàng đi qua eo Bab el-Mandab trong 24 giờ qua, đều mang cờ các nước nằm ngoài khu vực, gồm Panama, Singapore, Liberia và Ethiopia. Cảng đến của các tàu không được đề cập.   

Trong điều kiện bình thường, trung bình mỗi ngày có 33 tàu hàng đi qua Bab el-Mandab. Tuyến hàng hải chiến lược này chiếm khoảng 12% tổng thương mại toàn cầu và khoảng 7% tổng giao dịch dầu thô bằng đường biển của thế giới. Tỷ trọng giao thương qua eo Bab el-Mandab đã tăng mạnh từ cuối tháng 2/2026, sau khi một tuyến vận tải chiến lược khác trong khu vực là eo Hormuz bị gián vì xung đột Mỹ-Israel-Iran nổ ra. Trong đó, tỷ trọng giao thương dầu thô qua eo Bab el-Mandab tăng gần gấp đôi, lên khoảng 12%.

Tuy nhiên, sau khi căng thẳng giữa lực lượng Houthi ở Yemen và Saudi Arabia bùng phát từ giữa tháng 7/2026, lưu thông qua eo Bab el-Mandab liên tục giảm mạnh. Trong đó, ngày 5/8 vừa qua, chỉ có 1 tàu duy nhất đi qua vùng biển chiến lược này, là mức thấp nhất từng được ghi nhận kể từ sau giai đoạn căng thẳng nghiêm trọng liên quan đến cuộc chiến Gaza kéo dài từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2025.

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Tàu hàng qua eo Bab el-Mandab tăng trở lại, qua eo Hormuz tiếp tục giảm

VOV.VN - Dữ liệu phân tích hàng hải công bố hôm qua cho biết, trong tuần trước, lưu thông qua 2 vùng biển chiến lược của khu vực là eo biển Hormuz và Bab el-Mandab, có sự diễn biến trái chiều. Theo đó, trong lúc lượng tàu đi qua cửa ngõ vùng Vịnh giảm sút, thì qua tuyến Biển Đỏ lại phục hồi và gia tăng.

Bá Thi/VOV-Cairo
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