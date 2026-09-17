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Yemen tố Iran quân sự hóa eo biển Bab al-Mandab

Thứ Năm, 17:41, 17/09/2026
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VOV.VN - Về phản ứng của chính phủ Yemen với cuộc xung đột hiện nay, Bộ trưởng Nội vụ Yemen, Thiếu tướng Ibrahim Haidan hôm nay (17/9) cáo buộc Iran đang tìm cách quân sự hóa eo biển Bab al-Mandab.

Trong một tuyên bố chính thức, ông Haidan khẳng định các chuyên gia của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang có mặt tại Yemen để giúp Houthi tăng cường năng lực quân sự, bao gồm xây dựng các trận địa, tổ chức hoạt động tác chiến, xây dựng các cơ sở dành cho tên lửa, máy bay không người lái và xuồng không người lái điều khiển từ xa.

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Chiến binh Houthi. Ảnh: Reuters.

Quan chức Yemen cho rằng Iran đang muốn thiết lập sự hiện diện quân sự lâu dài quanh eo biển Bab al-Mandab, cho phép Tehran kiểm soát vùng biển chiến lược này.  

Giới chức Iran chưa đưa ra phản ứng với cáo buộc của Bộ trưởng Nội vụ Yemen. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran trước đó khẳng định Tehran hoàn toàn đứng ngoài và không can dự vào cuộc xung đột hiện nay ở Yemen.

Trong khi đó, Không quân Saudi Arabia được cho là vừa tiến hành thêm các cuộc không kích mới vào các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen. Động thái diễn ra trong bối cảnh nhóm vũ trang thân Iran tiếp tục kiểm soát chặt nhiều địa điểm chiến lược vừa chiếm được từ quân chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn, đồng thời liên tục phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới vào lãnh thổ Saudi Arabia.

Kênh truyền hình Al-Masirah của lực lượng Houthi cho biết máy bay chiến đấu của không quân Saudi Arabia đã tập kích 3 tháp thông tin tại tỉnh Taiz, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa Houthi và quân chính phủ Yemen. Chiến dịch không kích khiến 1 dân thường thiệt mạng và 1 người khác bị thương. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Giới chức Saudi Arabia cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Trước đó, đêm qua (16/9), Houthi đã công bố hình ảnh về chiếc tiêm kích F-15 của không quân Saudi Arabia bị nhóm này bắn hạ trên không phận tỉnh tỉnh Marib, miền Trung Yemen hồi sáng qua. Đây là lần đầu tiên kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại tại Yemen giữa tháng 7, Houthi tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu của không quân Saudi Arabia.

Bá Thi/VOV-Cairo
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