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Tàu hàng qua eo Bab el-Mandab tăng trở lại, qua eo Hormuz tiếp tục giảm

Thứ Ba, 06:48, 08/09/2026
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VOV.VN - Dữ liệu phân tích hàng hải công bố hôm qua cho biết, trong tuần trước, lưu thông qua 2 vùng biển chiến lược của khu vực là eo biển Hormuz và Bab el-Mandab, có sự diễn biến trái chiều. Theo đó, trong lúc lượng tàu đi qua cửa ngõ vùng Vịnh giảm sút, thì qua tuyến Biển Đỏ lại phục hồi và gia tăng.

Cụ thể, dữ liệu do Maritime công bố trên mạng xã hội X cho biết, số tàu đi qua eo biển Hormuz trong tuần qua giảm tới 28%, xuống còn 77 tàu. Trong đó, tàu chở theo hàng hóa giảm từ 45 chiếc của tuần trước nữa, xuống còn 33 tàu. Số tàu thuộc danh sách bị trừng phạt, còn gọi là đội tàu bóng tối, đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh nhất, từ 50 tàu xuống còn 23 chiếc. Phần lớn phương tiện lưu thông trong tuần sử dụng tuyến do Iran chỉ định, với 40 tàu.   

Trái ngược với sự suy giảm của hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, lượng tàu đi qua eo biển Bab el-Mandab, lại phục hồi và gia tăng. Cụ thể, trong tuần qua có 248 tàu hàng đi qua tuyến vận tải nối với Biển Đỏ này, tăng 9,7% so với tuần trước nữa. Trong đó, số tàu có chở theo hàng hóa tăng từ 103 chiếc, lên thành 109 chiếc.

tau hang qua eo bab el-mandab tang tro lai, qua eo hormuz tiep tuc giam hinh anh 1
Tàu qua eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Theo Maritime, nguyên nhân khiến tàu hàng đi qua eo biển Hormuz giảm xuống, là do sức ép của hoạt động chiến sự tại vùng Vịnh. Tuần qua, Mỹ và Iran đã tiến hành nhiều cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau.

Trong khi đó, với tuyến qua eo biển Bab el-Mandab, dù giao tranh vẫn tiếp diễn, nhưng quy mô và cường độ đã giảm xuống. Đồng thời, các chủ tàu cũng cho thấy khả năng thích ứng cao với căng thẳng, khiến lượng phương tiện lưu thông gia tăng.

Bá Thi/VOV-Cairo
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