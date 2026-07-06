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Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội Lào khóa X

Thứ Hai, 15:44, 06/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay (6/7), Quốc hội Lào khóa X đã khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ nhất để xem xét, thông qua các vấn đề quan trọng của đất nước.

Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thành viên Chính phủ, đại biểu Quốc hội, đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương, đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Lào.

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Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Nguồn: Quốc hội Lào

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane nhấn mạnh, kỳ họp được triệu tập theo quy định của Luật Quốc hội nhằm kịp thời xem xét, thông qua và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh Lào đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Chương lĩnh chính trị lần thứ III và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X.

Theo chương trình, Quốc hội Lào sẽ xem xét, thông qua báo cáo của Chính phủ về tình hình tổ chức thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội, Kế hoạch Ngân sách Nhà nước, kế hoạch Tiền tệ 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; Chương trình nghị sự quốc gia phát triển nông thôn gắn với giảm nghèo; Luật Kho bạc Nhà nước (xây dựng mới) và Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi), nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả quản trị tài chính công.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đề nghị, các đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung Kỳ họp, tham gia thảo luận dân chủ, thẳng thắn và xây dựng để các quyết sách được thông qua có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Cảnh Thành/VOV-Vientiane
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