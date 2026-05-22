Khai mạc Lễ hội ánh sáng Vivid Sydney 2026

Tâm điểm của lễ hội ánh sáng Vivid Sydney là Nhà hát Con sò Opera House với nhiều hình ảnh về sự thay đổi trong thiên nhiên, biển cả được chiếu lên trên các cánh buồm.

Cánh buồm Nhà hát Con sò được chiếu đèn rực rỡ

Tuy vậy không chỉ Nhà hát Con sò, lễ hội ánh sáng còn biến nhiều con đường, công viên và tòa nhà ở trung tâm thành phố Sydney thành những công trình nghệ thuật sinh động, đầy màu sắc. Trong đó phải kể đến con đường đi bộ được bao phủ bằng nhiều hình ảnh nghệ thuật dài 6.5km. Khu vực Circular Quay, The Rocks hay Barangaroo cũng được chuyển mình bằng các hình ảnh, âm nhạc sinh động.

Đèn laser chiếu sáng Circular Quay

Một điểm nhấn khác của lễ hội năm nay đó là công trình Thác ánh sáng laser tại Vịnh Cockle. Công trình này sử dụng các tia laser như những tia sáng của sự sống, khao khát kết nối và hội tụ vào một thế giới vũ trụ đầy màu sắc. Trong hơn bảy phút trình diễn, chương trình bắt đầu từ sự tương tác giữa các màu sắc đơn lẻ thành một cuộc đối thoại nhảy múa của những cảnh tượng ngày càng phức tạp, đầy màu sắc trên bầu trời. Chương trình được kết thúc bằng một màn bùng nổ tràn đầy năng lượng và niềm vui.

Du khách Georgia Thompson đến từ New Zealand rất ấn tượng với lễ hội Vivid Sydney năm nay: “Lễ hội này thật tuyệt vời. Tôi chưa từng thấy sự kiện nào như thế này ở Auckland. Lần đầu tiên đến Sydney và tôi đã được tham dự sự kiện này. Tôi có thể thấy rằng ban tổ chức đã rất nỗ lực khiến cho khi nhìn vào chỗ nào cũng đều thấy như một công trình nghệ thuật. Thật tuyệt vời”.

Ngoài các chương trình biểu diễn ánh sáng, Vivid Sydney còn có nhiều buổi biểu diễn âm nhạc, trò chuyện về nghệ thuật, cuộc sống. Trong đó 22 cuộc trình diễn drone trong 11 ngày được cho là sự kiện được nhiều người quan tâm.

Thành phố Sydney dự kiến lễ hội diễn ra trong 23 ngày từ 22/5 dến 13/6, lễ hội ánh sáng Vivid Sydney năm nay dự kiến thu hút khoảng 2.5 triệu người tham dự.