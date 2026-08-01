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Kho tên lửa Mỹ giảm mạnh vì chiến sự Iran, Lầu Năm Góc xin 18,2 tỷ USD tái bổ sung

Thứ Bảy, 06:15, 01/08/2026
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VOV.VN - Kho dự trữ tên lửa Mỹ (đặc biệt là tên lửa đánh chặn) đang suy giảm đáng kể sau nhiều tháng xung đột với Iran, buộc Lầu Năm Góc phải xem xét lại chiến lược quân sự và đề nghị Quốc hội cấp thêm 18,2 tỷ USD để bổ sung các loại vũ khí chủ lực.

Theo hãng tin Bloomberg, nhằm bù đắp kho tên lửa Mỹ đang suy giảm, khoản ngân sách này nằm trong gói chi tiêu khẩn cấp trị giá 67 tỷ USD mà Lầu Năm Góc đã trình lên các ủy ban quốc phòng của Quốc hội Mỹ. Trong đó, khoảng 5,75 tỷ USD được dành để mua bổ sung tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), 5,57 tỷ USD để mua tên lửa đánh chặn Patriot biến thể MSE, 1,9 tỷ USD để mua tên lửa SM-6, cùng kinh phí bổ sung cho tên lửa hành trình Tomahawk và nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác khác.

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Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran, đồng thời đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái do Tehran phóng nhằm vào lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Nguy cơ thiếu hụt tên lửa Mỹ trên diện rộng

Theo Bloomberg, từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2 đến khi hai bên đạt được lệnh ngừng bắn vào tháng 4, quân đội Mỹ đã sử dụng 13.629 đơn vị đạn dược các loại trong các chiến dịch nhằm vào Iran.

Việc tiêu hao lượng lớn đạn dược đang đặt ra thách thức đối với khả năng duy trì các chiến dịch quân sự của Mỹ. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), dựa trên các số liệu ngân sách công khai trình Quốc hội, số lượng tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ đã giảm từ khoảng 2.300 quả trước xung đột xuống còn chưa tới 827 quả. Trong khi đó, kho tên lửa đánh chặn THAAD cũng giảm từ 452 xuống dưới 278 quả.

CSIS cảnh báo phải mất ít nhất 3 năm, thậm chí lâu hơn, Mỹ mới có thể khôi phục lượng dự trữ như trước xung đột. Điều đó làm dấy lên lo ngại về khả năng bảo vệ lực lượng và căn cứ quân sự của Mỹ trên toàn cầu nếu xảy ra một cuộc xung đột lớn khác, chẳng hạn tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bà Kelly Grieco, chuyên gia về tên lửa thuộc Trung tâm Stimson, cho biết hơn một nửa tổng số tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ trên toàn cầu đã được sử dụng tại Trung Đông. Mức độ tiêu hao tên lửa đánh chặn của hệ thống THAAD cũng tương tự. Theo bà, điều này khiến Mỹ chỉ còn rất ít nguồn dự trữ để triển khai tại các khu vực khác như châu Âu hay Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, qua đó tạo ra những hạn chế đáng kể đối với năng lực quân sự của Washington, không chỉ trong ngắn hạn mà còn trong nhiều năm tới.

Trong khi đó, giới chuyên gia cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở số lượng vũ khí mà còn ở tốc độ sản xuất. Ông Jerry McGinn, chuyên gia theo dõi ngành công nghiệp quốc phòng tại CSIS, cho biết các loại tên lửa như Tomahawk, Patriot hay THAAD có hiệu quả tác chiến rất cao nhưng được thiết kế từ hàng chục năm trước với ưu tiên về tính năng, thay vì khả năng sản xuất hàng loạt.

Các hệ thống này có cấu tạo rất phức tạp và nhiều công đoạn vẫn mang tính thủ công, khiến quá trình sản xuất mất từ 2 đến 3 năm kể từ khi ký hợp đồng đến khi sản phẩm được đưa ra khỏi dây chuyền. Đây là lý do khiến ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ gặp khó khăn trong việc nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất để bù đắp lượng vũ khí đã tiêu hao.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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