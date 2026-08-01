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Mỹ có thể tiến hành đợt không kích mới vào Iran ngay cuối tuần này

Thứ Bảy, 05:47, 01/08/2026
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VOV.VN - Mỹ đang lên kế hoạch tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Iran sớm nhất ngay trong cuối tuần này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tìm cách buộc Tehran chấp nhận một giải pháp chấm dứt xung đột.

Theo hai quan chức Mỹ am hiểu kế hoạch, phạm vi cụ thể của chiến dịch cũng như các mục tiêu mà Mỹ sẽ nhắm tới hiện vẫn chưa được xác định. Hai quan chức này cũng lưu ý rằng kế hoạch không kích vẫn có thể bị hủy bỏ.

Phát biểu tại cuộc họp Nội các ngày 31/7, Tổng thống Trump ám chỉ khả năng nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, đồng thời bày tỏ không hài lòng với những nỗ lực ngoại giao mà ông cho là chưa mang lại kết quả.

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Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ, hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran mang tên Epic Fury, tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 3/3/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters

Kịch bản không kích và phản ứng của các bên

Theo các quan chức Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã chuẩn bị nhiều phương án tác chiến và đặt lực lượng trong trạng thái sẵn sàng để mở rộng chiến dịch quân sự. Một trong những kịch bản được xây dựng là chiến dịch ném bom kéo dài khoảng 2 tuần nhằm vào các trận địa tên lửa của Iran. Ngoài ra, Washington cũng đã lên phương án tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Tehran.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump vẫn tỏ ra thận trọng với lựa chọn này do lo ngại Tehran có thể đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của các quốc gia vùng Vịnh, gây thêm biến động cho thị trường năng lượng toàn cầu vốn đã chịu nhiều sức ép từ cuộc xung đột.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết giới lãnh đạo nước này muốn tấn công các cơ sở năng lượng của Iran nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran. “Chúng tôi rất muốn tấn công các mục tiêu năng lượng của Iran, nhưng ở thời điểm hiện tại, Mỹ chưa chấp thuận”, ông Israel Katz nói.

Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Israel sẽ tham gia vào bất kỳ đợt không kích mới nào của Mỹ nhằm vào Iran.

Quân đội Mỹ cũng đã chuẩn bị cho một loạt cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran, trong đó có khu vực Pickaxe Mountain ở phía nam thủ đô Tehran, dù kế hoạch không chỉ giới hạn ở địa điểm này. Theo các quan chức Mỹ, công tác chuẩn bị đã được đẩy nhanh trong vài ngày gần đây.

Khi được hỏi về thông tin Tổng thống Trump đã chỉ đạo tiến hành một đợt không kích mới vào cuối tuần, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh: “Iran sẽ tiếp tục phải trả giá cho đến khi nước này quay trở lại bàn đàm phán theo cách mà Tổng thống Trump cho là thực sự có ý nghĩa”.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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