Nóng thế giới hôm nay 1/8: Iran phóng tên lửa phá hủy máy bay chiến đấu Mỹ

Iran phóng tên lửa phá hủy máy bay chiến đấu Mỹ tại Trung Đông. Tehran khẳng định đã phá huỷ 6 máy bay Mỹ trong lần tập kích loạt căn cứ và cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ ở 3 nước Bahrain, Kuwait và Jordan. Trong đó, đòn tập kích vào căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain, sử dụng các máy bay không người lái cảm tử góc nhìn thứ nhất.

IRGC khẳng định các vũ khí đã đánh trúng các máy phát điện, hệ thống định vị hàng hải, các tòa nhà vận hành và hỗ trợ bên trong căn cứ. Tính chung trong ngày 30/7, IRGC tuyên bố đã phá hủy tổng cộng 6 máy bay chiến đấu của Mỹ, trong đó có 3 chiếc F-35 tàng hình hiện đại.

Quân đội Iran giải thích vụ tập kích nhằm đáp trả “hành động gây hấn gần đây” của Mỹ cũng như “cuộc tấn công tàn bạo” vào một ngôi nhà dân trên đảo Qeshm của Iran khiến một cặp vợ chồng cùng con của họ thiệt mạng.

Iran phóng tên lửa phá hủy máy bay chiến đấu Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: Reuters

Iran cảnh báo Síp và Bulgaria về hậu quả nếu tiếp tay Mỹ tấn công Tehran. Iran vừa cảnh báo Síp và Bulgaria không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ để tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran.

Ông Araghchi cho rằng việc một quốc gia cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng cho các hoạt động quân sự chống lại nước khác đồng nghĩa với việc nước đó trở thành một phần của hành động gây hấn.

Nhà ngoại giao Iran đồng thời cảnh báo Tehran sẽ bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của mình trước mọi hành động mà nước này coi là gây hấn, đồng thời cho rằng bất kỳ bên nào tham gia hoặc hỗ trợ các hoạt động quân sự chống Iran đều phải chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh.

Israel sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy đường hầm của Hezbollah. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 30/7 ra tuyên bố chung cho biết quân đội nước này đã sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy một hệ thống đường hầm tại khu vực Beaufort ở miền nam Lebanon.

Theo tuyên bố, cơ sở hạ tầng ngầm này được cho là một phần quan trọng trong kế hoạch của Hezbollah nhằm thâm nhập và tấn công các cộng đồng dân cư ở miền bắc Israel. Israel cho biết chiến dịch được tiến hành sau khi Hezbollah bị cáo buộc có hành động “vi phạm nghiêm trọng” thỏa thuận ngừng bắn một ngày trước đó. Tuy nhiên, phía Israel không nêu chi tiết về hành vi vi phạm bị cáo buộc.

Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia. Quyết định thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải ở Trung Đông, được thống nhất trong cuộc họp đặc biệt tổ chức tại Riyadh hôm 29/7, với sự tham gia của quan chức quân sự cấp cao đến từ gần 50 nước. Ngoài Saudi Arabia, 13 quốc gia còn lại cùng tham gia liên minh gồm: Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan, Yemen, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti và Somalia.

Động thái thành lập liên minh bảo vệ an ninh hàng hải ở Trung Đông, được tiến hành trong bối cảnh tình hình an ninh tại các tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới như eo biển Hormuz, Biển Đỏ, eo biển Bab el-Mandab…, đang xấu đi nghiêm trọng.

Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận ‘giải giáp hoàn toàn Hamas’ ở Gaza. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hội đồng Hòa bình do ông đứng đầu đã đạt được "thỏa thuận lịch sử về việc giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas và tất cả các nhóm vũ trang khác ở Dải Gaza".

Trong một bài đăng mới trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Thỏa thuận này là một bước quan trọng hướng tới việc Dải Gaza cuối cùng sẽ do một chính phủ Palestine mới điều hành. Chính phủ này sẽ hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Hòa bình để giúp đỡ người dân Palestine. Đồng thời, Israel sẽ có được an ninh mà họ xứng đáng khi Gaza không còn được sử dụng làm căn cứ cho các cuộc tấn công khủng bố”.

Theo báo Guardian, lãnh đạo Nhà Trắng cũng tiết lộ thỏa thuận sẽ được thực hiện theo các giai đoạn “được cấu trúc cẩn thận".

Một lô vũ khí buôn lậu bị cảnh sát Ukraine thu giữ. Ảnh SBU

Italy cảnh báo mafia đang lùng mua hàng nghìn vũ khí biến mất ở Ukraine. Các công tố viên cấp cao Italy cảnh báo tội phạm băng đảng (mafia) ở nước này đang tìm cách mua lại một phần trong số 800.000 vũ khí được cho đã mất tích hoặc bị đánh cắp từ Ukraine kể từ năm 2022.

Theo tờ Il Fatto Quotidiano của Italy, khoảng 780.465 khí tài được gửi đến Ukraine, bao gồm cả máy bay không người lái (UAV), súng ống và các loại vũ khí tiên tiến khác, được cho đã biến mất kể từ khi cuộc xung đột với Nga leo thang. Trong đó, gần 149.000 vật phẩm đã mất tích hoặc bị đánh cắp trong 5 tháng đầu năm nay.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với những vụ bê bối tham nhũng liên tiếp liên quan đến quân đội và các cơ quan quản lý hàng viện trợ. Một số cuộc điều tra gần đây ở Ukraine đã phanh phui hàng triệu USD từ việc bán trái phép thiết bị quân sự và hành vi trộm cắp từ các hợp đồng sửa chữa quân sự và quỹ UAV cùng với các kế hoạch rộng hơn liên quan đến mua sắm quốc phòng và viện trợ nước ngoài.

Ông Trump nói “không chắc” cho phép Ukraine tự chế tạo tên lửa Patriot. Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất, ông Trump đã bày tỏ sự không chắc chắn về việc cho phép Ukraine được tự chế tạo tên lửa Patriot. Trả lời tờ Financial Times, Tổng thống Mỹ nói: “Đây là một loại vũ khí rất đặc biệt, và chúng ta phải cẩn thận một chút về việc cấp phép cho ai”.

Tuyên bố trên của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến dư luận nghi ngờ kế hoạch cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot, bất chấp cuộc gặp tích cực với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này.

Italy kêu gọi đóng cửa Schengen đối với Tây Ban Nha vì khủng hoảng di cư ở Ceuta. Bộ trưởng Ngoại giao Italy Antonio Tajani hôm 30/7 đã kêu gọi đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha sau khi hàng trăm người di cư vượt biên từ Marốc vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi vừa qua.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Antonio Tajani cho biết ông ủng hộ việc đóng cửa khu vực đi lại tự do với Tây Ban Nha, lập luận rằng, nhập cư bất hợp pháp và không kiểm soát gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia và an ninh khu vực EU.

Anh đầu tư 11,2 tỷ USD cho chương trình tàu ngầm hạt nhân. Ngày 30/7, Chính phủ Anh công bố khoản đầu tư 8,4 tỷ bảng Anh (11,2 tỷ USD) cho giai đoạn tiếp theo của chương trình đóng tàu ngầm hạt nhân lớp Dreadnought.Chương trình này nhằm thay thế các tàu ngầm lớp Vanguard hiện nay và duy trì năng lực răn đe hạt nhân trên biển của nước này trong nhiều thập kỷ tới.

Giới quan sát nhận định, bước đi này thể hiện quyết tâm của London trong việc triển khai đánh giá Chiến lược Quốc phòng và hiện đại hóa quân đội. Bên cạnh đó, Anh cũng tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Mỹ và Australia trong khuôn khổ quan hệ đối tác an ninh AUKUS nhằm phát triển thế hệ tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân mới.