Mỹ đang mất dần niềm tin vào đàm phán với Iran

Phát biểu tại cuộc họp nội các, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các nhà đàm phán Iran cố tình kéo dài các cuộc thương lượng về chương trình hạt nhân, cho rằng Tehran không thể hiện thiện chí và liên tục phủ nhận những nội dung đã được trao đổi sau mỗi vòng đàm phán. Theo Tổng thống Mỹ, các vấn đề cốt lõi hoàn toàn có thể được giải quyết trong thời gian rất ngắn, thay vì những cuộc họp kéo dài nhiều giờ như hiện nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cáo buộc phía Iran đưa ra các thông tin sai lệch và xuyên tạc về nội dung đàm phán, khiến ông ngày càng nghi ngờ thiện chí của Tehran trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Đề cập đến chính sách của Mỹ trong thời gian tới, ông Trump khẳng định Washington vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao, song sẽ không ngần ngại sử dụng các biện pháp quân sự nếu đàm phán thất bại. Ông cho rằng sức ép ngày càng gia tăng từ Mỹ cuối cùng sẽ buộc Iran phải thay đổi lập trường và chấp nhận các điều kiện nhằm chấm dứt xung đột.