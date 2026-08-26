Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz

“Tôi vừa được hải quân Mỹ thông báo rằng tất cả thủy lôi tại vùng biển quốc tế thuộc eo biển Hormuz đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ. Iran đã được cảnh báo rằng bất kỳ tàu thuyền nào đặt thêm thủy lôi mới sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức và có hệ thống”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Eo biển Hormuz nhìn từ trên cao. Căng thẳng Mỹ - Iran đang xoay quanh eo biển này. Ảnh: Reuters.

CNN dẫn lời ông Trump tuyên bố thêm: “Thông qua Lực lượng Vũ trụ, chúng tôi đang giám sát từng cm của eo biển này, cũng như khu vực núi Pickaxe và ba cơ sở hạt nhân khác đã bị phá hủy trước đó. Chính sách “không khoan nhượng” đối với hành vi đặt thủy lôi đang được thực thi nghiêm ngặt”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần khẳng định hải quân Mỹ đã rà phá thủy lôi tại tuyến đường thủy có tầm quan trọng chiến lược này nhằm thể hiện tiến triển trong bối cảnh căng thẳng với Iran. Ông cũng khẳng định rằng Mỹ đang kiểm soát eo biển này.

Trước đó trong tháng này, ông Trump đã thông báo hủy bỏ kế hoạch tấn công của Mỹ nhắm vào núi Pickaxe - một cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất mà Israel tin rằng Iran sử dụng để lưu trữ một phần kho dự trữ uranium đã làm giàu cùng các máy ly tâm tiên tiến.