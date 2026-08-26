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Mỹ chưa có ý định tấn công mới vào Iran, tập trung gây sức ép kinh tế

Thứ Tư, 06:45, 26/08/2026
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VOV.VN - Trang tin Axios cho hay, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ vừa khẳng định nước này sẽ tập trung gia tăng sức ép kinh tế lên Iran thông qua các biện pháp trừng phạt và phong tỏa bằng hải quân, thay vì tấn công quân sự.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thông báo với các nhà ngoại giao cấp cao của một số quốc gia rằng Mỹ không có kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công mới vào Iran trong thời gian tới, mà sẽ tập trung vào các biện pháp gây sức ép khác đối với Tehran, bao gồm việc áp đặt trừng phạt, theo Axios.

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Ngoại trưởng Mỹ Rubio. Ảnh: Reuters.

Trang tin này đưa tin hôm 25/8 rằng ông Rubio đã khẳng định rõ Mỹ không có ý định quay lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn, nhưng cũng “không loại trừ khả năng tấn công nếu Iran nổ súng trước”. Thay vào đó, các quan chức Mỹ chia sẻ với Axios rằng Washington sẽ tập trung gia tăng sức ép kinh tế lên Iran thông qua các biện pháp trừng phạt và phong tỏa hải quân, cũng như đẩy mạnh việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Một quan chức Mỹ cho biết đây dự kiến ​​sẽ là chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump, ít nhất là cho đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.

Hiện tại, Mỹ không tiến hành đàm phán với Iran vì tin rằng “áp lực có thể buộc phía Iran phải quay lại bàn đàm phán”, Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay.

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Tình cảnh Iran khi bị Mỹ siết chặt trừng phạt kinh tế

VOV.VN - Chính phủ Iran đã phát đi tín hiệu về khả năng tăng giá nhiên liệu ngay trước thềm các lệnh trừng phạt kinh tế mới từ Mỹ, trong bối cảnh giá thực phẩm và các mặt hàng khác tại Iran vốn đã tăng vọt do nhiều nguyên nhân.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: TASS
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