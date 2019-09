Khoảnh khắc Mỹ ồ ạt dội gần 40 tấn bom xóa sổ thành trì của IS

Liên minh do Mỹ dẫn đầu cho biết, các máy bay chiến đấu của Mỹ đã thả gần 40 tấn bom xuống một hòn đảo nằm dọc theo sông Tigris ở Iraq, nơi có sự hiện diện của các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Các vụ nổ tạo ra những đám mây hình nấm khổng lồ. Ảnh: Không quân Mỹ.

Đoạn video về chiến dịch trên đã được quân đội Mỹ chia sẻ trên mạng xã hội Twitter hôm 10/9. Trong dòng chú thích của video, người phát ngôn chiến dịch Myles B. Caggins cho hay: "Đây là những gì diễn ra khi máy bay F15 và F35 thả 36.000 kg bom xuống hòn đảo chứa đầy quân IS".

Video cho thấy, các vụ nổ tạo ra các đám mây hình nấm cuồn cuộc bốc lên từ đảo Qanus. Binh sĩ chống khủng bố của Iraq cũng xuất hiện trong video, họ theo dõi chiến dịch đánh bom từ trên mặt đất.

Liên minh cho biết, các máy bay chiến đấu F-15 và F-35 đã tham gia ném bom trên đảo Qanus, thuộc tỉnh Salaheddine, phía bắc thủ đô Baghdad. Cuộc tấn công diễn ra vào hôm 10/9 là một phần trong chiến dịch chống IS do quân đội Iraq và liên minh do Mỹ dẫn đầu phối hợp tiến hành.

Tướng Eric T. Hill, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm phối hợp hoạt động đặc biệt cho biết: “Chúng tôi đang ngăn chặn khả năng IS dùng đảo Qanus làm nơi trú ẩn. Chúng tôi đang tạo điều kiện cho các lực lượng đối tác của chúng tôi đảm bảo ổn định cho khu vực”.

Trong khi đó giới chức Iraq tuyên bố, chiến dịch đánh bom nhằm “phá vỡ khả năng của IS ẩn nấp trong thảm thực vật dày”. Theo ông Hill, liên quân sẽ “ở đây và hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq (ISF) cho đến khi nào chiến dịch tiêu diệt IS hoàn thành”. Việc tấn công các tay súng IS và tiêu diệt mạng lưới ủng hộ nhóm khủng bố này trên toàn Iraq sẽ giúp chính phủ Iraq tiếp tục các nỗ lực bình ổn và tái thiết đất nước.

Hiện các lực lượng liên quân vẫn đang tiến hành các hoạt động càn quét trên mặt đất để phá hủy căn cứ của IS còn sót lại trên hòn đảo này./.

Video Mỹ dội bom xuống thành trì của IS: