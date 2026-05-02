Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức

Trưóc đó trong tuần này, Tổng thống Trump đã đe dọa rút quân sau cuộc tranh cãi với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người cho rằng Iran đang làm cho Mỹ “bẽ mặt” trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai tháng.

Người phát ngôn chính của Bộ Chiến tranh Mỹ Sean Parnell cho biết, việc rút quân dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Theo dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ (DMDC), Mỹ hiện có khoảng 36.400 quân nhân tại ngũ đóng ở Đức. Con số này chỉ là một phần nhỏ trong số 250.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại đó vào năm 1985, trước khi Bức tường Berlin sụp đổ và Chiến tranh Lạnh kết thúc.