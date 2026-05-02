中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức

Thứ Bảy, 08:00, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua (1/5), Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Động thái này dường như là một  phản ứng từ phía Mỹ đối với đồng minh thân cận của NATO trong bối cảnh rạn nứt ngày càng sâu sắc với Tổng thống Donald Trump về cuộc chiến Iran.

Trưóc đó trong tuần này, Tổng thống Trump đã đe dọa rút quân sau cuộc tranh cãi với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người cho rằng Iran đang làm cho Mỹ “bẽ mặt” trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai tháng.

bo chien tranh my thong bao se rut 5.000 binh si khoi Duc hinh anh 1
Quân đội Mỹ. Ảnh minh hoạ: Reuters

Người phát ngôn chính của Bộ Chiến tranh Mỹ Sean Parnell cho biết, việc rút quân dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Theo dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ (DMDC), Mỹ hiện có khoảng 36.400 quân nhân tại ngũ đóng ở Đức. Con số này chỉ là một phần nhỏ trong số 250.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại đó vào năm 1985, trước khi Bức tường Berlin sụp đổ và Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Trần Nga/VOV1 ( biên dịch)
Theo: Reuters
Tag: Trump rút quân rút quân khỏi Đức NATO cuộc chiến Iran đồng minh của Mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

8 nước Bắc Âu-Baltic ủng hộ Ukraine gia nhập EU và NATO
8 nước Bắc Âu-Baltic ủng hộ Ukraine gia nhập EU và NATO

VOV.VN - Tại Estonia, các bộ trưởng ngoại giao của tám nước Bắc Âu-Baltic (NB8) đã tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ việc gia nhập Liên minh châu Âu và NATO của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của Ukraine đối với an ninh và tương lai của châu Âu.

8 nước Bắc Âu-Baltic ủng hộ Ukraine gia nhập EU và NATO

8 nước Bắc Âu-Baltic ủng hộ Ukraine gia nhập EU và NATO

VOV.VN - Tại Estonia, các bộ trưởng ngoại giao của tám nước Bắc Âu-Baltic (NB8) đã tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ việc gia nhập Liên minh châu Âu và NATO của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của Ukraine đối với an ninh và tương lai của châu Âu.

Mỹ cân nhắc giảm quân đồn trú tại Đức giữa căng thẳng với NATO về Iran
Mỹ cân nhắc giảm quân đồn trú tại Đức giữa căng thẳng với NATO về Iran

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đang xem xét khả năng cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với các đồng minh châu Âu liên quan đến cuộc chiến tại Iran.

Mỹ cân nhắc giảm quân đồn trú tại Đức giữa căng thẳng với NATO về Iran

Mỹ cân nhắc giảm quân đồn trú tại Đức giữa căng thẳng với NATO về Iran

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đang xem xét khả năng cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với các đồng minh châu Âu liên quan đến cuộc chiến tại Iran.

NATO cân nhắc chấm dứt thông lệ hội nghị thượng đỉnh thường niên
NATO cân nhắc chấm dứt thông lệ hội nghị thượng đỉnh thường niên

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang cân nhắc chấm dứt thông lệ tổ chức các hội nghị thượng đỉnh thường niên, Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết.

NATO cân nhắc chấm dứt thông lệ hội nghị thượng đỉnh thường niên

NATO cân nhắc chấm dứt thông lệ hội nghị thượng đỉnh thường niên

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang cân nhắc chấm dứt thông lệ tổ chức các hội nghị thượng đỉnh thường niên, Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ