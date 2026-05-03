Ba Lan cảnh báo nguy cơ “rạn nứt liên minh” khi Mỹ quyết định rút quân khỏi Đức

Chủ Nhật, 06:39, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 2/5, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo về sự rạn nứt ngày càng tăng trong liên minh xuyên Đại Tây Dương, coi đây là một vấn đề nghiêm trọng đòi hỏi các nước thành viên phải khẩn trương tìm giải pháp khắc phục.


Cảnh báo của Thủ tướng Ba Lan được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ quyết định rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Theo ông Tusk, mối đe dọa lớn nhất đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương không phải đến từ kẻ thù bên ngoài, mà chính là sự tan rã liên tục từ bên trong. Việc Mỹ rút quân đồn trú tại Đức và mâu thuẫn giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Merz là những dấu hiệu báo trước cho sự tan rã này.

ba lan canh bao nguy co ran nut lien minh khi my quyet dinh rut quan khoi Duc hinh anh 1
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Tusk cho rằng, khi Mỹ - trụ cột chính của NATO, bắt đầu giảm sự hiện diện tại châu Âu, các nước thành viên sẽ buộc phải đối mặt với khoảng trống an ninh lớn hơn. Điều này không chỉ làm suy yếu sự đoàn kết, khả năng phòng thủ chung mà còn buộc các quốc gia châu Âu gánh vác trách nhiệm nhiều hơn trong bảo đảm an ninh của khối.

Nhà lãnh đạo Ba Lan cũng lưu ý, việc Mỹ rút quân khỏi Đức cũng sẽ khiến niềm tin giữa Mỹ và châu Âu suy giảm. Điều này có thể sẽ khiến nguy cơ tan rã của liên minh ngày càng hiện hữu, do đó các nước thành viên cần phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn xu hướng này. Trong khi đó, đối với Đức, việc cắt giảm binh sĩ của Mỹ cũng sẽ buộc nước này đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội và tăng chi tiêu quân sự để giảm phụ thuộc vào vai trò bảo đảm an ninh của Mỹ.

Theo số liệu của Bộ Chiến tranh Mỹ, tính đến tháng 12/2025, hơn 36.000 binh sĩ Mỹ tại ngũ đóng quân tại các căn cứ trên khắp nước Đức, cùng với gần 1.500 lính dự bị và 11.500 nhân viên dân sự. Đức cũng là nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Châu Âu và Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ.

Theo giới phân tích, quyết định rút quân khỏi Đức của Mỹ có thể sẽ làm suy yếu khả năng răn đe tập thể, đặc biệt ở khu vực sườn Đông NATO. Bên cạnh đó, trong bối cảnh châu Âu chưa sẵn sàng lấp đầy khoảng trống an ninh trong ngắn hạn và mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước thành viên trong việc tăng ngân sách quốc phòng, quyết định này của Mỹ có thể dẫn đến những rạn nứt sâu sắc hơn trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương và làm xói mòn khả năng răn đe chung của NATO.

Như Hoa/VOV-Praha
8 nước Bắc Âu-Baltic ủng hộ Ukraine gia nhập EU và NATO
VOV.VN - Tại Estonia, các bộ trưởng ngoại giao của tám nước Bắc Âu-Baltic (NB8) đã tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ việc gia nhập Liên minh châu Âu và NATO của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của Ukraine đối với an ninh và tương lai của châu Âu.

NATO cân nhắc chấm dứt thông lệ hội nghị thượng đỉnh thường niên

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang cân nhắc chấm dứt thông lệ tổ chức các hội nghị thượng đỉnh thường niên, Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết.

Mỹ cân nhắc trừng phạt đồng minh NATO vì bất đồng liên quan chiến sự Iran

VOV.VN - Một email nội bộ của Lầu Năm Góc đang xem xét các phương án trừng phạt một số đồng minh NATO được cho là không ủng hộ hoạt động của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.

