Căng thẳng Mỹ - Đức: Ông Trump rút 5.000 quân, dọa bỏ rơi cả Italy và Tây Ban Nha

Quan hệ đồng minh Mỹ - Đức rạn nứt

Động thái này bao gồm việc rút một lữ đoàn tác chiến cùng các lực lượng khác đang đồn trú tại Đức. Tuy nhiên, quyết định trên dường như không ảnh hưởng đến các cơ sở hỗ trợ y tế quy mô lớn của quân đội Mỹ, như Trung tâm Y tế Khu vực Landstuhl - nơi điều trị cho hàng nghìn binh sĩ, bao gồm cả những người bị thương trong chiến sự.

Quân đội Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc, quyết định này là sự phản ứng trực tiếp trước các phát biểu của Thủ tướng Merz, đồng thời phản ánh sự không hài lòng của ông Trump khi các đồng minh của Mỹ chưa hỗ trợ đủ trong cuộc chiến với Iran. Trước đó, ông Trump đã nhiều lần gây sức ép với Đức và các đồng minh NATO vì không tham gia vào chiến dịch do Mỹ và Israel dẫn đầu.

“Các nước châu Âu đã không đứng lên khi Mỹ cần. Đây không thể là mối quan hệ một chiều”, quan chức Mỹ nói.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell xác nhận kế hoạch rút quân và cho biết quá trình này sẽ diễn ra trong vòng 6 tháng đến một năm.

“Quyết định được đưa ra sau quá trình rà soát toàn diện về việc bố trí lực lượng của Bộ Quốc phòng Mỹ tại châu Âu, phù hợp với yêu cầu tác chiến và điều kiện thực địa”, ông Sean Parnell nói.

Nhà Trắng chuyển các câu hỏi liên quan tới Lầu Năm Góc, trong khi đại diện Đại sứ quán Đức tại Washington từ chối bình luận. Trước đó, phát biểu tại một sự kiện, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Mỹ đang bị lãnh đạo Iran “làm mất mặt”.

“Rõ ràng Mỹ không có chiến lược", ông Friedrich Merz nói, đồng thời so sánh cuộc chiến của ông Trump tại Iran với các chiến dịch ở Afghanistan và Iraq. Theo ông: “Tình hình hiện nay cho thấy Mỹ thiếu sự tính toán kỹ lưỡng và hiện tôi chưa thấy họ chọn được lối thoát chiến lược nào”.

Ông Trump nhanh chóng phản ứng gay gắt trên mạng xã hội: “Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là chấp nhận được. Ông ta không biết mình đang nói gì!”. Ông cũng cho rằng không ngạc nhiên khi “Đức đang hoạt động kém, cả về kinh tế lẫn các lĩnh vực khác”. Dù vậy, ông Merz nói với báo giới hôm 29/4 rằng mối quan hệ cá nhân giữa ông và Tổng thống Mỹ “vẫn tốt”.

Diễn biến này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức thăm Washington để thảo luận về chiến lược an ninh quốc gia mới, trong đó kêu gọi tăng mạnh đầu tư vào vũ khí công nghệ cao.

Trong nhiều năm, các quan chức cấp cao tại Lầu Năm Góc đã thúc đẩy việc điều chỉnh lại sự hiện diện quân sự của Mỹ, giảm trọng tâm tại châu Âu và Trung Đông, đồng thời tăng cường triển khai lực lượng sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng tuyên bố sẽ rút khoảng 9.500 trong số 34.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức, nhưng kế hoạch này không được thực hiện. Ông Joe Biden sau đó đã chính thức dừng kế hoạch rút quân ngay sau khi nhậm chức năm 2021.

Hiện Đức là quốc gia tiếp nhận nhiều binh sĩ Mỹ nhất tại châu Âu, với khoảng 35.000 quân, cùng hệ thống huấn luyện, hậu cần và y tế then chốt. Ngoài ra, còn có hàng chục nghìn nhân sự dân sự Mỹ làm việc song song với lực lượng quân đội tại đây.

Trung tâm hậu cần then chốt của lực lượng Mỹ

Chính phủ Đức từ lâu khẳng định sự hiện diện của quân đội Mỹ là lợi ích chung cho cả Berlin và Washington, góp phần củng cố an ninh của NATO và cung cấp một trung tâm hậu cần then chốt cho lực lượng Mỹ. Một binh sĩ không quân Mỹ bị thương khi máy bay bị bắn hạ trên bầu trời Iran đã được điều trị tại một bệnh viện quân đội Mỹ ở Đức.

Các cơ sở quân sự quan trọng bao gồm căn cứ không quân Ramstein - nơi đặt trụ sở Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, đóng vai trò then chốt cho các chiến dịch tại châu Âu, châu Phi và Trung Đông; trung tâm y tế Landstuhl gần đó - bệnh viện lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài và Hohenfels - trung tâm huấn luyện tác chiến duy nhất của Lục quân Mỹ bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Đức cũng là nơi đặt hai bộ tư lệnh tác chiến của Mỹ là Bộ Tư lệnh Châu Âu và Bộ Tư lệnh Châu Phi.

Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết động thái rút quân sẽ đưa quy mô lực lượng Mỹ tại châu Âu trở lại mức của năm 2022. Tuy nhiên, hiện chưa rõ số binh sĩ rút khỏi Đức sẽ được điều chuyển tới đâu, liệu sẽ tới các căn cứ khác trong châu Âu hay quay trở lại Mỹ hoặc các khu vực khác.

Tối 30/4, Tổng thống Donald Trump cũng phát tín hiệu có thể rút quân khỏi Italy và Tây Ban Nha.

“Tại sao lại không? Italy chẳng giúp gì cho chúng ta, còn Tây Ban Nha thì thật sự rất tệ”, ông Trump nói với báo giới.

Một email nội bộ của Lầu Năm Góc, được Reuters đưa tin tuần trước, đã nêu các phương án để Mỹ “trừng phạt” các đồng minh NATO mà Washington cho là không ủng hộ chiến dịch tại Iran, bao gồm khả năng đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha. Tháng trước, ông Trump đã đe dọa áp đặt lệnh cấm vận thương mại toàn diện đối với Tây Ban Nha sau khi quốc gia này từ chối cho quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ phục vụ các chiến dịch liên quan đến không kích Iran.