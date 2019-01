Không nhượng bộ, ông Trump cảnh báo chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa dài hạn

12 ngày từ khi chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, Tổng thống Donald Trump thể hiện rõ quan điểm việc đóng cửa này sẽ diễn ra "lâu nhất có thể" để đảm bảo yêu cầu về ngân sách xây dựng bức tường biên giới của ông được đáp ứng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

"Có thể mất một thời gian dài nhưng cũng có thể kết thúc nhanh. Vấn đề này quá quan trọng nên chúng ta không thể bỏ qua", ông Trump tuyên bố, đồng thời nhận định rằng người dân Mỹ sẽ ủng hộ ông.

"Tôi nghĩ người dân trên đất nước này cho rằng tôi đã đúng", Tổng thống Mỹ khẳng định.

Ông Trump cũng cho biết thêm ông đã bỏ cả kỳ nghỉ Giáng sinh ở Florida trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang đóng cửa một phần. Dường như, đây là một cách để Tổng thống Trump “ngầm” khẳng định quyết tâm bảo vệ đến cùng quan điểm của mình trong vấn đề này.

"Tôi đã ở đây đêm Giáng sinh, một mình tôi trong Nhà Trắng. Đó là một ngôi nhà rất lớn và chẳng có ai khác ngoài những người cắt cỏ trong vườn. Tôi đã vẫy tay với họ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người với những chiếc máy cắt cỏ như vậy trong đời", Tổng thống Mỹ chia sẻ.

Hiện chưa có giải pháp nào đối với việc đóng cửa chính phủ được đưa ra, cũng như cuộc họp lưỡng đảng ngày 2/1 tại Nhà Trắng với Tổng thống Trump và các quan chức của Bộ An ninh Nội địa vẫn trong tình trạng bế tắc. Các nhà lập pháp Dân chủ và Cộng hòa đã tập trung tại Phòng Tình huống để thảo luận về an ninh biên giới nhưng cuộc thảo luận đã nhanh chóng bị gián đoạn do những bất đồng trong vấn đề ngân sách xây dựng bức tường biên giới.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ khẳng định họ sẽ không thông qua khoản ngân sách này và "thách" Tổng thống Trump mở cửa lại chính phủ khi mà các cuộc tranh luận về vấn đề ngân sách biên giới vẫn chưa đến hồi kết. Nghị sĩ đảng Dân chủ Chuck Schumer – lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết họ có kế hoạch triển khai một cuộc bỏ phiếu về 2 dự thảo nhằm mở cửa lại chính phủ ngày 3/1 từng được các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ủng hộ.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong cuộc họp cho biết các nhà lập pháp đã nhất trí gặp nhau ngày 4/1 để tiếp tục các cuộc thảo luận nhưng điều này dường như cũng không phải một khởi đầu hứa hẹn.

Ông Schumer cho rằng Tổng thống Trump không có một lý do hợp lý nào để tiếp tục đóng cửa Chính phủ. "Ông ấy không thể đưa ra một lý do hợp lý. Vì thế, chúng tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ cân nhắc lại và thông qua chính những dự thảo đã được Thượng viện thông qua".

"Lý do duy nhất họ đóng cửa chính phủ rất đơn giản. Họ muốn dùng việc này để gây sức ép nhằm đạt được những đề xuất của họ về bức tường an ninh biên giới", ông Schumer khẳng định.

Trong một cuộc họp nội các, Tổng thống Trump đã nhận định về tính hiệu quả của bức tường biên giới, đồng thời chỉ ra trường hợp của Vatican và Israel là những minh chứng cho thấy các bức tường này đã hoạt động hiệu quả thế nào.

"Chúng ta đóng cửa chính phủ bởi vì đảng Dân chủ từ chối thông qua ngân sách xây dựng bức tường an ninh biên giới", ông Trump tuyên bố.

Đảng Dân chủ đã trình bày 2 kế hoạch mở cửa lại chính phủ nhưng không có kế hoạch nào đề cập đến yêu cầu đòi 5 tỷ USD xây tường biên giới của Tổng thống Trump mà chỉ đưa ra con số 1,3 tỷ USD cho vấn đề an ninh biên giới./.

